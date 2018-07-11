Более 60 фигурантов дела: КГБ раскрыл подробности крупной коррупционной схемы в системе здравоохранения

Новости Беларуси. Комитет государственной безопасности 11 июля обнародовал информацию о расследовании громкого коррупционного дела в сфере здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как передает информационное агентство БЕЛТА со ссылкой на председателя КГБ Валерия Вакульчика, на данный момент за совершение преступлений, предусмотренных статьями «Получение взятки», «Дача взятки» и «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» задержаны и заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 37 должностных лиц. Всего в деле более 60 фигурантов.

Среди них заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий, директор предприятия «Белфармация», главврачи областных и нескольких столичных больниц. Все они подозреваются в нарушении законодательства о закупках медицинского оборудования и препаратов. В некоторых случаях суммы взяток варьировались от 2,5 до 10 тысяч долларов. Так, при задержании директора РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого в его тайниках обнаружено около полумиллиона долларов в эквиваленте.

В отношении 22 должностных лиц и предпринимателей, раскаявшихся и чистосердечно признавших свою вину, а так же принявших меры к возмещению денег, меры пресечения в виде содержания под стражей не применялись.