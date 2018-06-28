На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу.

«Правительственный ансамбль» – как ребята себя называют – отыграл тысячи концертов. Выпустил десятки клипов.

Успеху Виталий Карпанов – лидер «Дроздов» – обязан таланту, целеустремленности и харизме. Но особенно, пожалуй, другому. Тому, что предопределило его дорогу. Тому, что, как оказалось, глубже и важней.

А совсем недавно дал «сольник» на главной сцене страны.

И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Уникальная керамика.

Здесь, как нигде, знают, чем богат район.

Из гончарной мастерской возвращаемся в экспозицию музея.

Ведь следующие экспонаты – с рогами и хвостами, в буквальном смысле, страшно интересны.

Валентина Адамович: Сапраўды, у нас ёсць дзве такія істоты у экспазіцыі.

Дмитрий Боярович: Чэрці тут у вас стаяць. Самыя натуральныя.

Ён мог стаяць у алтара і вернікаў глядзець – ці добра яны моляцца. Такім чынам, кожны мог выбіраць. Што ёсць Бог, а ёсць іншы бок жыцця.

Што там мог чорцік рабіць?

Этот край неразрывно связан с верой.

И православной, и католической. В Воложинском районе – десятки церквей и костёлов. Но один храм – для местных жителей, всё-таки, особенный.

«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает

«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе

Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»

«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился

«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял

«Дрозды» – один из немногих коллективов, пропагандирующих деревенскую жизнь.