На родине Виталия Карпанова в Воложинском районе. Репортаж СТВ

Одна из музыкальных студий Минска.
Репетицию здесь проводит группа «Дрозды».
Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу.
Одна из музыкальных студий Минска.
Репетицию здесь проводит группа «Дрозды».
Задача на сегодня – отшлифовать чистовую программу.
Эпатажному коллективу – 10 лет.
«Правительственный ансамбль» – как ребята себя называют – отыграл тысячи концертов. Выпустил десятки клипов.
А совсем недавно дал «сольник» на главной сцене страны.
С Президентским оркестром.
Успеху Виталий Карпанов – лидер «Дроздов» – обязан таланту, целеустремленности и харизме. Но особенно, пожалуй, другому. Тому, что предопределило его дорогу. Тому, что, как оказалось, глубже и важней.
Карпанов в родной деревне: «В том сарае мы репетировали. Из штакетин сделали гитары. Струны из лески наматывали»
«Вчера на дискотеке обманул Иосифовну»: прогулялись с Карпановым по его деревне и узнали, что о нём думают соседи
Это здание – сердце Ивенца.
В фондах музея – 3 тысячи экспонатов.
Здесь, как нигде, знают, чем богат район.
И благодаря чему известен за пределами Беларуси. Уникальная керамика.
«Полоски расчерчивали гребешком и получались волны»: мастер-класс ивенецкого гончара по уникальной керамике
Из гончарной мастерской возвращаемся в экспозицию музея.
Ведь следующие экспонаты – с рогами и хвостами, в буквальном смысле, страшно интересны.
Дмитрий Боярович:
Чэрці тут у вас стаяць. Самыя натуральныя.
Валентина Адамович:
Сапраўды, у нас ёсць дзве такія істоты у экспазіцыі.
І што цікава, асабліва, дарослыя чамусьці палохаюцца.
Работы культавыя. Яны магли знаходзіцца ў уніяцкім храме.
Што там мог чорцік рабіць?
Ён мог стаяць у алтара і вернікаў глядзець – ці добра яны моляцца. Такім чынам, кожны мог выбіраць. Што ёсць Бог, а ёсць іншы бок жыцця.
Этот край неразрывно связан с верой.
И православной, и католической. В Воложинском районе – десятки церквей и костёлов. Но один храм – для местных жителей, всё-таки, особенный.
«С гордостью говорю, что родился в Вишнево»: как банкир церковь на малой родине восстанавливает
«Это была эйфория. На этой сцене. В 9-ом классе». Карпанов рассказал о первых выступлениях в сельском клубе
Виталий Карпанов о бильярде в деревне: «С детства с местными мужиками, которые приходили после рабочего дня, мы играли»
«Я прямо на этом стульчике играл. Шкварчал что-то на гитаре. Не понимал, что зажимать»: как Карпанов музыке учился
«Только на этом и жили»: как Карпанов бутылки на «Золотые ключики» менял
«Дрозды» – один из немногих коллективов, пропагандирующих деревенскую жизнь.
Сивицу музыкант не раз снимал в клипах.
Валентина Карпанова:
Приезжает, к нам привозит нашего любимого внучка, который так тоже полюбил деревню, что все у него здесь друзья.
И поёт «Вёску».
Всё маленькое подрастающее поколение растет на его песнях. Как же нам не гордиться. Это же наша радость.
«Івянчане пра іх сямью, як легенду рассказваюць»: Сивица – малая родина отца Ядвиги Поплавской
«Бачым на яго фотаздымках не тую лапатную Беларусь, пра якую любяць і сёння казаць»: чем знаменит Бенедикт Тышкевич
«Именно природа, твои земляки делают из тебя человека»: что посмотреть в Налибокской пуще?
«Вы, как будто, в тепличке небольшой»: корреспондент СТВ попробовал банно-пенный массаж
«Драниками уже не удивишь. Приходится что-то искать по деревням»: рецепт утки по-воложински возродили в парке отдыха
Артист, покоривший сцену.
Потомственный гончар, души не чающий в своём труде.
Банкир, восстановивший полуразрушенный храм.
Лесничий, приумножающий природные богатства.
Повар, чьё мастерство соединяет время.
Их – таких разных – объединяет одно: тихий, родной уголок на большой земле, куда вновь и вновь зовёт сердце.