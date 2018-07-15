«Мы должны показать себя на 400%». Лидеры «Славянского базара» поделились впечатлениями перед финалом
Новости Беларуси. Последние новости из Витебска. Представитель Беларуси, Евгений Курчич, по итогам первого дня финала конкурса исполнителей эстрадной песни занимает лидирующую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Песня «Крик птицы» Владимира Мулявина принесла ему 77 баллов.
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Ровно столько же – 77 баллов – в копилке у полячки Сильвии с хитом Раймонда Паулса «Любовь настала». От лидеров первого дня всего на 1 балл отстает Марчел Рошка из Румынии.
Евгений Курчич, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Беларусь):
Это круто, когда зал весь с тобой, тебя поддерживает. Конечно же, очень высокие оценки, но это говорит о том, что сегодня мы должны показать себя на 400 %, чтобы это все получилось и получилось круто.
Сильвия, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Польша):
Каждый раз, когда на я сцене, пою сердцем. Поэтому вся сила моего голоса идет из души. Я пока не задумываюсь о результате.
Интрига фестивального конкурса разрешится уже вечером 15 июля. По результатам двух конкурсных дней финала, судьи назовут обладателя «Лиры» и гран-при.