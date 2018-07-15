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«Мы должны показать себя на 400%». Лидеры «Славянского базара» поделились впечатлениями перед финалом

15 июля 2018 12:47
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Новости Беларуси. Последние новости из Витебска. Представитель Беларуси, Евгений Курчич, по итогам первого дня финала конкурса исполнителей эстрадной песни занимает лидирующую позицию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Песня «Крик птицы» Владимира Мулявина принесла ему 77 баллов.

«Фестиваль поистине масштабный, очень серьезный»: что говорят участники «Славянского базара в Витебске»

«Мы должны показать себя на 400%». Лидеры «Славянского базара» поделились впечатлениями перед финалом-1

Ровно столько же – 77 баллов – в копилке у полячки Сильвии с хитом Раймонда Паулса «Любовь настала». От лидеров первого дня всего на 1 балл отстает Марчел Рошка из Румынии.

«Мы должны показать себя на 400%». Лидеры «Славянского базара» поделились впечатлениями перед финалом-4

Евгений Курчич, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Беларусь):
Это круто, когда зал весь с тобой, тебя поддерживает. Конечно же, очень высокие оценки, но это говорит о том, что сегодня мы должны показать себя на 400 %, чтобы это все получилось и получилось круто.

«Мы должны показать себя на 400%». Лидеры «Славянского базара» поделились впечатлениями перед финалом-7

Сильвия, участник Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 2018» (Польша):
Каждый раз, когда на я сцене, пою сердцем. Поэтому вся сила моего голоса идет из души. Я пока не задумываюсь о результате.

«Мы должны показать себя на 400%». Лидеры «Славянского базара» поделились впечатлениями перед финалом-10

Интрига фестивального конкурса разрешится уже вечером 15 июля. По результатам двух конкурсных дней финала, судьи назовут обладателя «Лиры» и гран-при. 

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Евгений Курчич # Фотофакт

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