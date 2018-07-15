Сильные ливни и град. 16 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В понедельник 16 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за ливней и града.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.

В понедельник будет облачно с прояснениями. На большей части Беларуси прогнозируются кратковременные дожди, грозы, в некоторых местах – сильные ливни. В некоторых регионах пройдет град. Ветер будет северо-восточным, умеренным. При грозах – порывистым, местами шквалистым, может быть усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночная и утренняя температура составит от 12 до 18 градусов тепла. Днем – +20-26°C, по северо-востоку – до +28°C.

На нынешней неделе погода преподнесла жителям Беларуси несколько сюрпризов. Сильные ливни прошли в Минске и Бресте – были затоплены даже несколько улиц, а в Лиде очевидцы зафиксировали «мини-торнадо».

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