Прямой эфир

Сильный ливень в столице 16 июля. Как выглядели улицы города во время дождя

16 июля 2018 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сильный ветер, раскаты грома и мощный ливень. 16 июля столицу накрыл очередной грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сильный ливень в столице 16 июля. Как выглядели улицы города во время дождя-1

В некоторых районах дождь был действительно мощным. Двигаться в таких условиях было практически невозможно. МЧС рекомендует водителям быть предельно осторожными. Кроме того, опасно прятаться под одинокими деревьями путникам, оказавшимся на улице в непогоду.

Сильный ливень в столице 16 июля. Как выглядели улицы города во время дождя-4

Сильный ливень в столице 16 июля. Как выглядели улицы города во время дождя-6

 

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Акцент – на деталях. Что написано на минских билбордах в преддверии II Европейских игр?
16 июля 2018 18:55

Акцент – на деталях. Что написано на минских билбордах в преддверии II Европейских игр?

«Жатва–2018». В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых
16 июля 2018 18:39

«Жатва–2018». В Беларуси стартовала массовая уборка зерновых

Что было: Кубок под дождём/ Мамы-спортсменки/ Загадки Хельсинки
16 июля 2018 18:15

Что было: Кубок под дождём/ Мамы-спортсменки/ Загадки Хельсинки