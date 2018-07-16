Сильный ливень в столице 16 июля. Как выглядели улицы города во время дождя

Новости Беларуси. Сильный ветер, раскаты грома и мощный ливень. 16 июля столицу накрыл очередной грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильный ветер, раскаты грома и мощный ливень. 16 июля столицу накрыл очередной грозовой фронт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В некоторых районах дождь был действительно мощным. Двигаться в таких условиях было практически невозможно. МЧС рекомендует водителям быть предельно осторожными. Кроме того, опасно прятаться под одинокими деревьями путникам, оказавшимся на улице в непогоду.