Сильный ливень в столице 16 июля. Как выглядели улицы города во время дождя

В некоторых районах дождь был действительно мощным. Двигаться в таких условиях было практически невозможно. МЧС рекомендует водителям быть предельно осторожными. Кроме того, опасно прятаться под одинокими деревьями путникам, оказавшимся на улице в непогоду.