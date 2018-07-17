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Председатель ГТК доложил Президенту о задержании грузовиков с санкционными товарами

17 июля 2018 10:47
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники задержали два грузовика с санкционными товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двигались те в сторону российской границы по могилевскому направлению. 

Председатель ГТК доложил Президенту о задержании грузовиков с санкционными товарами-1

Как выяснилось, сопровождал нелегальный груз гражданин России, находящийся в межгосударственном розыске. Об этом случае в ходе доклада Президенту рассказал председатель таможенного комитета Юрий Сенько.

Председатель ГТК доложил Президенту о задержании грузовиков с санкционными товарами-4

Александр Лукашенко попросил проинформировать его о том, как идет работа по противодействию санкционным поставкам. Речь на встрече также шла о результатах деятельности таможенных органов, о наполняемости бюджета и оптимизации.

# Таможня Беларуси # общество # Фотофакт

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