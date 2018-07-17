Председатель ГТК доложил Президенту о задержании грузовиков с санкционными товарами

Новости Беларуси. Белорусские таможенники задержали два грузовика с санкционными товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двигались те в сторону российской границы по могилевскому направлению.
Новости Беларуси. Белорусские таможенники задержали два грузовика с санкционными товарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двигались те в сторону российской границы по могилевскому направлению.
Как выяснилось, сопровождал нелегальный груз гражданин России, находящийся в межгосударственном розыске. Об этом случае в ходе доклада Президенту рассказал председатель таможенного комитета Юрий Сенько.
Александр Лукашенко попросил проинформировать его о том, как идет работа по противодействию санкционным поставкам. Речь на встрече также шла о результатах деятельности таможенных органов, о наполняемости бюджета и оптимизации.