Стихия в Минске крушила деревья и сносила билборды. 10 фото

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 17 июля. Дожди и грозы обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне в Минске вновь подтопило Революционную и Комсомольскую. Откачивать воду прибыли две машины спасателей. А на улице Кижеватова сотрудникам экстренной службы пришлось буксировать легковой автомобиль, в котором находилась мать с новорожденными детьми. По информации МЧС, из-за ливня оказались поваленными несколько деревьев, а на проспекте Независимости упал билборд.