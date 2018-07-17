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Стихия в Минске крушила деревья и сносила билборды. 10 фото

17 июля 2018 08:55
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Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 17 июля. Дожди и грозы обещают синоптики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Накануне в Минске вновь подтопило Революционную и Комсомольскую. Откачивать воду прибыли две машины спасателей. А на улице Кижеватова сотрудникам экстренной службы пришлось буксировать легковой автомобиль, в котором находилась мать с новорожденными детьми. По информации МЧС, из-за ливня оказались поваленными несколько деревьев, а на проспекте Независимости упал билборд.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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