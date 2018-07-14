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«Белорусское торнадо». Редкое природное явление сняли на видео в Лиде

14 июля 2018 18:55
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Новости Беларуси. Почти торнадо. Редкое для Беларуси природное явление засняли очевидцы в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белорусское торнадо». Редкое природное явление сняли на видео в Лиде-1

Фотографиями и видео атмосферного вихря на своих страницах делятся пользователи соцсетей. К счастью, обошлось без разрушительных последствий.

Подобные мощные восходящие потоки не характерны для нашей страны, однако случай уже не первый. В мае торнадо видели в Гомельской области. Специалисты связывают эти явления с изменением климата.

«Белорусское торнадо». Редкое природное явление сняли на видео в Лиде-4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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