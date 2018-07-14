«Белорусское торнадо». Редкое природное явление сняли на видео в Лиде

Новости Беларуси. Почти торнадо. Редкое для Беларуси природное явление засняли очевидцы в Лиде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фотографиями и видео атмосферного вихря на своих страницах делятся пользователи соцсетей. К счастью, обошлось без разрушительных последствий.

Подобные мощные восходящие потоки не характерны для нашей страны, однако случай уже не первый. В мае торнадо видели в Гомельской области. Специалисты связывают эти явления с изменением климата.