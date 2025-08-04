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От общежития до надбавок – какие льготы ждут молодых специалистов на первых рабочих местах?

04 августа 2025 18:49
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Молодые специалисты столицы начинают свой профессиональный путь. Они пополнили коллективы самых разных отраслей: промышленности, энергетики, образования и здравоохранения. Для каждого новичка предусмотрен ряд льгот, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, дипломированные специалисты, трудящиеся в бюджетных организациях, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. А иногородние – на помощь с жильем.

Как проходят первые рабочие будни у тех, кто уже включился в дело? Узнала Ольга Пасечник.

От общежития до надбавок – какие льготы ждут молодых специалистов на первых рабочих местах?-2

В цехах предприятия по производству керамической плитки работа кипит. Среди специалистов – как опытные сотрудники, так и те, кто только на старте своего профессионального пути. Еще недавно выпускница Белорусского государственного технологического университета, а сегодня мастер-технолог. Свой путь на предприятии Алина Широкова начала еще во время преддипломной практики. И уже тогда поняла, как видит свое будущее.

От общежития до надбавок – какие льготы ждут молодых специалистов на первых рабочих местах?-4

Алина Широкова, мастер-технолог предприятия по производству керамических изделий:
Моя основная задача – это контролировать технологический процесс производства керамической плитки. Моя работа очень ответственна, потому что от качества моей работы зависит качество продукции, от качества продукции зависит имидж нашей компании.

От общежития до надбавок – какие льготы ждут молодых специалистов на первых рабочих местах?-6

В 2025 году ряды молодых специалистов предприятия пополнили 38 человек. Поддержка начинающих работников – приоритет компании. Для них созданы все условия: есть возможность предоставления общежития, компенсации за аренду жилья, а также различные выплаты и надбавки. А еще – развитая система наставничества.

От общежития до надбавок – какие льготы ждут молодых специалистов на первых рабочих местах?-8

Майя Дейнак, юрисконсульт, председатель молодежного совета предприятия по производству керамических изделий:
У нас закрепляемость молодых специалистов на первом рабочем месте составляет 78,1 %. Мы всесторонне поддерживаем их. Также у нас есть поддержка молодых людей, которые ушли на срочную военную службу, и, если они вернулись к нам на рабочее место, мы выплачиваем им, согласно коллективному договору, 60 базовых величин как материальную помощь.

Подробности в видео.

# Молодые специалисты

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