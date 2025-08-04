От общежития до надбавок – какие льготы ждут молодых специалистов на первых рабочих местах?

Молодые специалисты столицы начинают свой профессиональный путь. Они пополнили коллективы самых разных отраслей: промышленности, энергетики, образования и здравоохранения. Для каждого новичка предусмотрен ряд льгот, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, дипломированные специалисты, трудящиеся в бюджетных организациях, могут рассчитывать на ежемесячные выплаты. А иногородние – на помощь с жильем. Как проходят первые рабочие будни у тех, кто уже включился в дело? Узнала Ольга Пасечник.

В цехах предприятия по производству керамической плитки работа кипит. Среди специалистов – как опытные сотрудники, так и те, кто только на старте своего профессионального пути. Еще недавно выпускница Белорусского государственного технологического университета, а сегодня мастер-технолог. Свой путь на предприятии Алина Широкова начала еще во время преддипломной практики. И уже тогда поняла, как видит свое будущее.

Алина Широкова, мастер-технолог предприятия по производству керамических изделий:

Моя основная задача – это контролировать технологический процесс производства керамической плитки. Моя работа очень ответственна, потому что от качества моей работы зависит качество продукции, от качества продукции зависит имидж нашей компании.

В 2025 году ряды молодых специалистов предприятия пополнили 38 человек. Поддержка начинающих работников – приоритет компании. Для них созданы все условия: есть возможность предоставления общежития, компенсации за аренду жилья, а также различные выплаты и надбавки. А еще – развитая система наставничества.