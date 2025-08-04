Как государство поддерживает людей с ограниченными возможностями – рассказала эксперт

Некоторых белорусов называют людьми с ограниченными возможностями из-за медицинского диагноза, но многие из них не считают себя особенными и ведут полноценную активную жизнь – занимаются творчеством, спортом, наукой и вносят вклад в общество. Преодолевать трудности помогает сила воли, поддержка близких и государства. Какие меры предпринимаются, чтобы люди с инвалидностью получали больше внимания и способов для самореализации? Как выстроена система пенсий и пособий? Где можно обеспечить особые образовательные потребности и кто должен позаботиться о том, чтобы после учебы выпускники получали гарантированное рабочее место?

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Следует сказать, что есть два вида пенсий – это социальные и трудовые. Как уже из названия понятно, социальные пенсии – это пенсии, которые назначаются детям-инвалидам. Это пенсии, которые назначаются при наступлении инвалидности во взрослом возрасте, но при отсутствии стажа работы. Конечно, в случае наступления инвалидности во взрослом возрасте и при наличии стажа работы, назначаются трудовые пенсии. Так вот, социальные пенсии у нас зависят от бюджета прожиточного минимума и степени утраты здоровья либо группы инвалидности. Повышаются они, как и повышается бюджет прожиточного минимума, ежеквартально.

Что касается трудовых пенсий, размер их идет в привязке от группы инвалидности и среднего заработка, который был до исчисления пенсий. Они повышаются в целом, как и все трудовые пенсии. Конечно, поговорим о семьях, наверное, в которых проживают люди с инвалидностью. Это ряд гарантий в отношении семей. Это возможность получения пособия по уходу как за ребенком-инвалидом, так и за инвалидом I группы, который нуждается в уходе. При этом следует отметить, что близкие родственники, которые получают эти виды пособий, могут также одновременно и быть занятыми не более чем на 0,5 ставки. Конечно, в случае если в семье воспитывается ребенок-инвалид – это повышенный размер пособия до трех лет этому ребенку. Это назначение пособия старше трех лет из отдельных категорий семей и ряд других социальных гарантий.

Екатерина Забенько:

Какие льготы предусмотрены для людей с инвалидностью? Какими пользуются чаще всего?