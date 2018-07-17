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Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю»

17 июля 2018 08:29
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Новости Беларуси. «Славянский базар» простился со зрителем до следующей встречи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю»-1

Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю»-3

Накануне вечером состоялся концерт торжественного закрытия музыкального форума. В летнем амфитеатре выступили Александр Малинин, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Руслан Алехно, Макс Барских.

Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю»-6

Тамара Гвердцители, народная артистка Грузии и России:
Каждый раз это очень теплое, замечательное музыкальное событие. Я здесь бывала в разных ипостасях: была и членом жюри, и в 2002 году председателем жюри. Я думаю, здесь есть некоторая историческая ценность. Спасибо большое всему народу и каждому слушателю, кто так любит и каждый год нас согревает.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Тамара Гвердцители # Фотофакт

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