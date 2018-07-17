Тамара Гвердцители на закрытии «Славянского базара»: «Спасибо большое всему народу и каждому слушателю»

Тамара Гвердцители, народная артистка Грузии и России:

Каждый раз это очень теплое, замечательное музыкальное событие. Я здесь бывала в разных ипостасях: была и членом жюри, и в 2002 году председателем жюри. Я думаю, здесь есть некоторая историческая ценность. Спасибо большое всему народу и каждому слушателю, кто так любит и каждый год нас согревает.