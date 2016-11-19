«По формату – пресс-конференция, по содержанию – теплое общение»: о чем говорил Александр Лукашенко с российскими журналистами

Президент Беларуси направил телеграмму летчику-космонавту Олегу Новицкому с признательностью, что космонавт не забывает о своих корнях. И в четверг, кстати говоря, на встрече с журналистами из 46 регионов России Лукашенко заметил, что Новицкий теперь гражданин России, но внутри он наш человек.

Не только космонавт, много общего у Беларуси и России. И в истории, и в дне сегодняшнем. И отличий во взглядах и оценках, интересах немало, поскольку государства суверенные. Но, как заметил Президент, попробуйте сегодня назвать страну, более близкую России, чем Беларусь. Поэтому важно, чтобы россияне знали, как развивается соседняя краіна и о чем думает власть. Для того и приглашают журналистов из областей (главные московские вещатели скупы на информацию такого рода). А репортерская братия из российских регионов с неподдельным интересом открывает для себя Беларусь, слушает белорусского лидера и хоть что-нибудь хорошее, да напишет. Евгений Пустовой рассказывает.

Встреча белорусского лидера с российскими журналистам медийного пространства Союзного государства – добрая традиция. По формату – пресс-конференция, по содержанию – теплое общение прошло уже в тринадцатый раз. Но здесь многое с определением «впервые».

Впервые во Дворце Независимости представители масс-медиа половины регионов России. Впервые здесь и съемочные группы четырех федеральных каналов. Встреча с белорусским Президентом – лишь финальная точка многодетного пресс-тура. Но для российских журналистов это самая вкусная часть нашего гостеприимного пирога. Поэтому даже обращение на белорусском к Александру Лукашенко выучили.

Рамзия Каримова-Байбулатова, специальный корреспондент службы новостей телевидения Башкортостана (Россия):

Знаю, как произносить Аляксандр Рыгоравіч.

С фонетическими усилиями на белорусском о белорусском. В языковом, национальном и религиозном вопросах в Беларуси уже давно стоят жирные точки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Тут некоторые стонут у нас, ориентированные якобы на Россию, граждане белорусские: «У нас идет мягкая белорусизация». Как будто в Беларуси онемечивание должно быть. Что касается религии, лозунг один – каждый найдет свою дорогу к своему храму. Недавно мечеть открыли. Мы с Реджепом Эрдоганом были на открытии этой мечети. Ему подарили Коран. Я первый раз видел, что он так поцеловал его. И мне такой же Коран. И что я должен был сделать? Я тоже повторил этот жест. Тут меня уже кто-то там критикует. Ну, наверное, думают, что меня «перекрестили» уже. Да нет, меня никто не перекрестил, но я – Президент, у меня в стране живет немало тысяч мусульман. У нас с ними идеальные отношения, как с католиками и православными.

На одной из таких встреч с масс-медиа Александр Лукашенко признался, что и сам когда-то хотел быть журналистом, а стал лидером мнений даже для тех, кто за тысячи километров от Беларуси. Поэтому и первый вопрос о том, что волнует всех.

Александр Лукашенко:

На российском рынке произошел серьезный обвал, была девальвирована национальная валюта, притом существенно. В связи с этим мы потеряли около 3 млрд долларов. Единственное светлое пятно во всем этом – в физических объемах мы прирастаем. Но, к сожалению, богаче мы от этого не стали.

Возникают конфликты при поставках белорусской продукции. «Мы вели эмбарго, но Беларусь поставляет креветки или еще какую-то сельдь». Слушайте, так мы со времен Советского Союза поставляем вам креветки и сельдь.

Белорусские предприятия как рыба об лед вынуждены биться, доказывая, что отечественные производители не реэкспортеры, а пограничные и таможенные органы ежедневно сдерживать девятый вал яблок санкционного раздора между Европейским союзом и Россией. Мало того, и нам ограничивают дорогу на соседний рынок. А ведь договаривались о единых условиях.

Александр Лукашенко:

У вас есть КамАЗ, у нас есть МАЗ. Наш МАЗ не хуже делает продукцию, чем КамАЗ. Белорусы природный газ потребляют за 280 долларов, а россияне – за 65. А электроэнергию? 12 центов – в Беларуси, 2,8 – на КамАЗе. Как конкурировать, если для субъектов хозяйствования в последнее время созданы неравные условия? Перекос сильнейший. Беларусь, эта промышленность, сельское хозяйство – это такой огромный кусок, который дает возможность минимум 10 млн россиян работать.

Одна из основных тем диалога все та же – углеводородное сырье в обмен на крупные предприятия страны. Они нужны именно российское оборонке. Ведь своих нет, а те, что были, «съели» лихие 90-е. Александр Лукашенко готов к переговорному пасьянсу, но по единым правилам.

Александр Лукашенко:

У вас есть интерес к этим предприятиям, вы хотите их выкупить. У меня есть интерес к добыче нефти. Белорусы поймут, когда мы эти предприятия, с условием, что они будут работать лучше, чем сегодня, обменяем на акции «Башнефти», которые вы «Роснефти» передали или продали. До сих пор ответа нет. Значит, не хотят. Мы не хотим ничего бесплатно. Мы все можем заработать. Вы увидели это в Беларуси: наши люди умеют работать. Они еще не избалованы так, как в некоторых странах.

С договоренностями по углеводородам, бывает, и в «молоко» попадем, но это никак не отражается на ценах для потребителей. Российских журналистов удивили наши «жировки». Например, в белорусской столице цены на коммуналку в два-три раза дешевле, чем в областных центрах богатой на нефть и газ России. Стоимость квартплаты в стране на контроле главы государства.

Александр Лукашенко:

Мы договорились: каждый год добавляем по 5 долларов. Если вдруг произойдет какой-то неожиданный обвал, инфляция вырастет, мы тогда это все подсчитаем и Президент Указом утвердит. И никакого «шарлатанства» здесь быть не должно и не будет. Нельзя, «чохом» приняв закон в Думе, Президент подписал, управляющие компании частые. И все пошло-поехало. Надо выработать систему и порядок. Вот, пожалуйста, цена услуг. Можешь работать – иди работай, частник, государственная контора. Не можешь – тогда мы сами должны обеспечивать свой народ.

Еще один вопрос журналистов – о белорусском опыте борьбы с коррупцией.

Александр Лукашенко:

Если власть с головы начала «подгнивать» и там нехорошие процессы – ты ничего в стране не сделаешь, чтобы не было коррупции. Власть прежде всего должна быть твердой, ну насколько это возможно. Я не хочу сказать, что у нас власть белая и пушистая, но нет у нас среди чиновников, чтобы где-то, знаете, «выпендриться». Вот эти гонки у вас в Москве, детки на каком-то там «Гелендвагене». У нас бы один раз проехали вот таким образом – и больше бы тысячам не захотелось ехать.

Для того, чтобы бизнес вести, у нас надо заявление написать и положить его на стол. У нас заявительный принцип регистрации бизнеса. Но очень жесткие условия. Очень жесткие условия поведения, именно поведения самого бизнесмена. Чтобы не было этих, знаете, олигархических замашек. Потому что люди этого терпеть не будут.

На полях международных саммитов Минск и Москва плечом к плечу, во внутренних делах приходится отделять зерна уже принятых договоренностей от плевел, посеянных лоббистами. К Александру Лукашенко журналисты обращаются как к одному из отцов интеграции Союзного государства и евразийской «тройки», ставшей «пятеркой».

Но пока на чаше государственных весов перевешивает геополитика. Россию охватила «Трампомания». А вот насколько позитивно зазвучит «трам-пам-пам», покажет время.

Александр Лукашенко:

Это еще тот жесткий проамериканский гражданин. Лозунг один: сделаем Америку великой. Не надо такого ажиотажа, что вот это счастье. Сирия – хорошо, другие вопросы решать надо хорошо. Но надо ведь не забывать, что люди у нас живут каждый день своими проблемами. Надо создавать фундамент у себя, потом будет уже легче разговаривать и с Америкой, и с другими государствами.

Никакие «цветные революции» нас не перевернут. Но если мы не будем этим заниматься, нас без «цветных революций» народ скинет.

«Цветным революциям» и проблемам цвета хаки Беларусь и Россия будет противостоять из одного окопа. Две страны – одно отечество.

И без открытого военного противостояния полем боя становятся площадки, которые даже в далекой от сантиментов и дипломатии древности были придуманы для мирных состязаний. Вопрос о народном герое России – белорусе Фомочкине – и нашей общей позиции на Паралимпиаде.

Александр Лукашенко:

Запасной флаг «спрятали под рубашкой», как в годы Великой Отечественной войны. Это была демонстрация нашего единства. Пускай это какой-то мелкий символ, но как прозвучал. Не только было давление на Россию. Точно такое же давление было на нас в плане допинга. Откуда это? Понятно откуда. И совсем недавно произошла утечка из ВАДА, которая отвечает на этот вопрос. Надо, чтобы это было более открыто все, а не то, что какие-то три чиновника решили – идите в суд. А судьи кто?

Но куда больнее рецептуры двойных стандартов уколом мильдония – вопросы единого рынка. В то время, когда белорусы создали пилюлю от заграничной фармацевтики, российский рынок все еще болел зависимостью от импортных лекарств и категорически отказывался принимать белорусские.

Александр Лукашенко:

Мы поставили в программе такую цель, чтобы основные лекарства производились в Беларуси. Мы эту программу выполнили. С неким увеличением для Беларуси, чтобы можно было продавать такие удобные, дешевые и лекарства, можно сказать, каждодневного спроса почти для каждого человека. Мы рассчитывали, что и российский рынок, где таких лекарств не хватает, будет нашим рынком. И что вы думаете? Пробиться туда оказалось невозможно. Надо было вмешательство двух президентов, чтобы решить эту проблему?

Говорят в белорусском Дворце Независимости и о поиске панацеи от самой болезненной темы в отношениях между Россией и Украиной.

Александр Лукашенко:

Это же надо было столько денег затратить, надо было как мечтать, чтобы столкнуть наши народы. Конечно, никто не хочет влияния России где-то, в других точках планеты. Надо ее пристегнуть где-то к конфликтам. Прежде всего в Украине. Чтобы она барахталась в этих конфликтах. Если нужно, и украинцы, и русские, россияне, нам доверяют, белорусам. Так вы воспользуйтесь этим. Если два брата дерутся, третий же не должен брать нож и резать одного и второго. У нас как у славян было? Дерутся, мы вмешиваемся, растаскиваем в одну сторону, в другую. Надо этим принципом и воспользоваться. В Украине многие там пугают: «Ну вот сейчас Лукашенко Путина поддержит, и если с севера «давленет», то Украины не будет». Да я не поеду на танке в Киев, на тракторе приеду.

С радостью белорусские тракторы и комбайны и сервисные центры встретили бы юго-восточнее Киева – в Краснодаре.

В Беларусь журналисты из российских регионов приехали не только за багажом впечатлений и материалов, но за индульгенциями к Александру Лукашенко. От Хабаровска до Калининграда хотят больше белорусских продуктов по меньшим ценами.

Александр Лукашенко:

Руководство России, особенно в это время, осенне-зимний период, просит определенные объемы поставить. Мы даже снимаем с других рынков, чтобы обеспечить продуктами сельского хозяйства россиян. Придите, нам скажите, какие вас устраивают схемы – мы вам вопросов никаких задавать не будем. Будем по ним поставлять вам все, что вы попросите. Притом по цене гораздо выгоднее. Но взятки и прочее – это исключено. На этой цепочке, особенно лекарства, продукты питания, одежда – самое необходимое, а в кризис ведь люди в основном это покупают – на них сидят и живут неплохо по пять посредников. Мы напрямую будем поставлять и вы еще выгоду будете иметь. Это будет как минимум в два раза дешевле.

Беларусь в пятерке молочных держав мира, а белорусы – зависимых наций от Интернета. Впервые среди участников пресс-тура блогеры. Их многословие даже вызвало негодование у коллег. Слишком долго пиарили свою деятельность. Белорусский лидер не запутался в долгих вопросах и сетях мировой паутины.

Александр Лукашенко:

В соцсетях вообще не сижу, для меня главная забота – как из этих сетей малыша вырвать, чтобы он меньше там сидел. Он: «Мне надо найти информацию, в школе поручили». Две минуты информацию ищет, а час играет в танки. Поэтому у меня одна проблема – его оттуда вырвать, чтобы он меньше там находился. Очень ревниво отношусь к Интернету, потому что для меня книга, печатное слово святое. И когда Интернет начинает человека затягивать полностью в свою паутину, когда многие люди становятся Интернет-зависимыми, по разным направлениям, меня это очень волнует и настораживает.

Когда у нас пытались через Интернет свершить «цветные революции», и ко мне пришли многие, говорят, что надо закрыть, перекрыть, я говорю: «Нет, вы давайте на этих сайтах, на этих страничках и прочее боритесь с ними их же методами».

Чаще всего на устах Александра Лукашенко слышно слово «откровенность». Журналисты из холодной Якутии спросили белорусского Президента о теплоте отношений к животным.

Александр Лукашенко:

У нас, наверное, вот так плохо не относятся к животным. Я недавно домой приехал, смотрю: вывалили четыре котенка и большой кот. И мой малыш туда. Говорю: «Стоп, домой ничего не вези». Он как туда приедет, за пазухой привезет какого-то малого кота. У меня уже три кота в доме. 10 коров я держу. Прихожу: там кошка родила четверых котят. Куда ты их денешь? Не выкинешь на улицу. Двоих уже забрали, двое еще остались. Мы их кормим, содержим, смотрим. И дома, и так же у нас люди относятся. У меня очень много животных. Страусы (трое), индоутки, утки, 25 гусят (к Новому году раздаю, дарю людям), затем куры китайские, обычные несущие, индюки (штук 10). Кроликов было 70, сейчас людям раздал, оставил только которых стригут, потому что убивать кролика – для меня это запредельно. Что, есть нечего что ли? Это не дай Бог, чтобы дети увидели. Тоже раздал людям. Осталось кроликов 20. 10 коров, 10 коз, 15 овец и, наверное, 7 или 8 лошадей. Четыре собаки (две лайки, лабрадор и овчарка немецкая). Все подаренные.

Такое общение Александра Лукашенко с региональной прессой России сокращает расстояние, например, между Минском и Хабаровском до минимума. Как говорится, лучше один раз сделать сюжет по теме самому, чем 100 раз посмотреть чужие. Все, что хотели журналисты, увидели своими глазами и через и объективы телекамер.

Казбек Вахаев, журналист информационного агентства «Грозный-информ» (Россия):

О Беларуси что-то плохое снять невозможно, здесь нет ничего плохого. Начиная от растущей травы, заканчивая людьми, которые трудятся на земле. Это просто что-то.

Некоторым так приглянулись белорусские пейзажи, что даже захотели хату в глубинке прикупить. Может, кто-то и ехал в Беларусь за сенсацией, но большинство нашло здесь умиротворение, а журналист из Татарстана даже свои корни.

После сентиментального спича такой же вопрос. О родном гнезде, в котором Александр Лукашенко стал на крыло. В эту поездку российским журналистам показали родные места Президента.

Александр Лукашенко:

Успокоиться, провести несколько часов я могу только в Александрии, на том участке, где стоит маленький домик, где мы с матерью жили. Что-то, наверное, там осталось. Это земля, которая обильно полита моим потом, детским потом. Потому что жили с матерью, работать надо было, в деревне некому было. Я там какое-то равновесие нахожу. Я начинаю думать, что-то вспоминать, на меня это все накатывает. Но мне достаточно и трех-четырех часов, я там успокаиваюсь. Я там бываю в командировках или мимо пролетаю – я обязательно в эту деревеньку заскочу на выходные. Если аист над вами пролетел, то в наследство там надо брать что осталось. Это очень важно. От этого наследства отказываться нельзя.