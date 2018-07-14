Евгений Курчич перед выступлением на конкурсе «Витебск-2018»: Мой главный талисман – побыть одному, чтобы накопить энергию

Новости Беларуси. 14 июля центр Витебска заполнен молодыми людьми – сегодня «Славянский базар» отдан молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Арт-парад, танцевальные баттлы и битва диджеев – всё это еще впереди. Ну а яркой точкой субботнего вечера станет финал конкурса молодых исполнителей. Представитель Беларуси – Евгений Курчич – также поборется за главную награду – Лиру. Сегодня музыкант в гостях в нашей импровизированной студии.

Анастасия Бут, СТВ:

У нас в гостях участник конкурса молодых исполнителей «Витебск-2018» от Беларуси Евгений Курчич. Женя, для начала поздравляем тебя с выходом в финал. Какие песни ты выбрал для двух финальных дней? И чем собираешься удивлять жюри?

Евгений Курчич, участник Международного конкурса молодых исполнителей «Витебск-2018»:

У нас очень серьезный репертуар. Сегодня будет звучать «Крик птицы» – легендарная песня Владимира Мулявина – «Песняров» – на слова Юрий Рыбчинского. Второй мировой хит – Сryin группы Aerosmith, рок. Будем удивлять, конечно же, исполнением, костюмами яркими. Надеюсь на поддержку. Анастасия Бут:

Волнение, что бы ни говорили артисты, на сцене присутствует всегда. Как ты с ним справляешься? Может, есть какой-то ритуал перед выходом на сцену? Или счастливый талисман в кармане?