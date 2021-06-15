Алёна Ланская откровенно высказалась о профессии телеведущей
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь, рассказала о профессии телеведущей.
Ольга Коршун, ведущая:
У вас нет профессионального музыкального образования. Вы даже работали в банке кассиром. Тем не менее это не помешало вам стать профессиональной артисткой, певицей. Вы считаете, что для творческих людей необязательно получать профессиональное образование? Потому что сейчас, я думаю, у вас не раз была возможность поступить в Академию музыки.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Объясню, как это произошло. Дело все в том, что я поступила в музыкальную школу в третьем классе тайком от родителей. Но в связи с тем, что мой папа был музыкантом, мама тоже прекрасно пела, мой папа видимо знал, насколько это сложная профессия и сказал: «Дочь, нет, надо что-то посерьезнее». Тем более это были 90-е, родители приняли решение, что я должна получить более серьезную профессию. Я закончила Могилевский экономический колледж, контролер-кассир сберегательного банка, оператор ЭВМ, работала в «Беларусбанке», поступила в Белорусско-Российский университет на финансы и кредит, налогообложение. Так как я обладаю аналитическим умом, мне это прекрасно подошло. Но так получилось, что все равно мое призвание привело меня на сцену. Когда я получила предложение приехать в Минск, я заканчивала тогда уже институт, я прошла курс в начальной школе сольфеджио в быстром формате. Мне на данный момент для работы в студии вполне хватает моих знаний. Я не говорю про то, что я буду писать в классическом формате. Песни – да, сейчас есть технологии, ты приходишь в студию, тебе необязательно. Я знаю аранжировщиков, которые не обладают музыкальным образованием, но прекрасно справляются со своей работой. В прошлом году я закончила Институт культуры, режиссура. Режиссер праздничных мероприятий. Я вижу себя больше в этом.
Ольга Коршун:
Вы свой последний клип срежиссировали. Вы освоили в этом году еще одну новую профессию, вы стали нашей коллегой, телеведущей. Вы каждое утро появляетесь на телеканале РТР-Беларусь. Как вам в новой ипостаси? Освоили уже суфлер?
Алена Ланская:
Признаюсь честно, что ранее у меня уже был опыт телеведущей. Я загадывала себе это желание. Видимо пришло время. Я всегда люблю преодолевать саму себя. В связи с тем, что я вокалистка, а у вокалистов в большей мере всегда поставлена правильно речь, то здесь я для себя нашла какие-то скороговорки, дополнительно почитала об этой профессии, посмотрела известных блогеров, как правильно вести, как правильно подавать свой голос так, чтобы он не садился. Изначально, возможно, это было немного скомкано, потому что я очень волновалась. Сейчас я считаю, что я почувствовала эту профессию.
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