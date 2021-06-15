Алёна Ланская откровенно высказалась о профессии телеведущей

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Объясню, как это произошло. Дело все в том, что я поступила в музыкальную школу в третьем классе тайком от родителей. Но в связи с тем, что мой папа был музыкантом, мама тоже прекрасно пела, мой папа видимо знал, насколько это сложная профессия и сказал: «Дочь, нет, надо что-то посерьезнее». Тем более это были 90-е, родители приняли решение, что я должна получить более серьезную профессию. Я закончила Могилевский экономический колледж, контролер-кассир сберегательного банка, оператор ЭВМ, работала в «Беларусбанке», поступила в Белорусско-Российский университет на финансы и кредит, налогообложение. Так как я обладаю аналитическим умом, мне это прекрасно подошло. Но так получилось, что все равно мое призвание привело меня на сцену. Когда я получила предложение приехать в Минск, я заканчивала тогда уже институт, я прошла курс в начальной школе сольфеджио в быстром формате. Мне на данный момент для работы в студии вполне хватает моих знаний. Я не говорю про то, что я буду писать в классическом формате. Песни – да, сейчас есть технологии, ты приходишь в студию, тебе необязательно. Я знаю аранжировщиков, которые не обладают музыкальным образованием, но прекрасно справляются со своей работой. В прошлом году я закончила Институт культуры, режиссура. Режиссер праздничных мероприятий. Я вижу себя больше в этом.