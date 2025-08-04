Рекреационные зоны и спортивные площадки – как обновили реабилитационный центр «Росток»
Некоторых белорусов называют людьми с ограниченными возможностями из-за медицинского диагноза, но многие из них не считают себя особенными и ведут полноценную активную жизнь – занимаются творчеством, спортом, наукой и вносят вклад в общество. Преодолевать трудности помогает сила воли, поддержка близких и государства. Какие меры предпринимаются, чтобы люди с инвалидностью получали больше внимания и способов для самореализации? Как выстроена система пенсий и пособий? Где можно обеспечить особые образовательные потребности и кто должен позаботиться о том, чтобы после учебы выпускники получали гарантированное рабочее место?
Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Действительно один из самых лучших, наверное, примеров [Центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» – прим. ред.]. Современный комплекс. Но так было не всегда. «Росток» действительно пробивался с 2021 года и пережил разные времена. Так вот, как изменилась его жизнь после реконструкции?
Елена Филимонова, директор государственного учреждения «Центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток»:
Реабилитационно-оздоровительный комплекс приобрел современный внешний вид. Появились новые кабинеты медицинской реабилитации. Спальные корпуса выросли на один этаж. Введен в эксплуатацию новый реабилитационно-оздоровительный блок с пищеблоком, бассейном, актовым залом. Рекреационные зоны, спортивные площадки, где можно позаниматься волейболом, баскетболом. Отдохнуть в беседке. Рядом прекрасный лесной массив.
Екатерина Забенько:
Очень хорошие отзывы на сайте. Я почитала. Люди действительно благодарны. Что самое приятное, они отмечают не только высокую квалификацию ваших специалистов, но и их доброту. Что нужно сделать для того, чтобы попасть в ваши заботливые руки? Как часто это может произойти?
Елена Филимонова:
Сотрудники делают все возможное, чтобы наш «Росток» был вторым домом для наших приезжающих деток и людей с инвалидностью. Нужно только обратиться в территориальный центр, подать, написать заявление. Взять медицинскую справку о том, что нуждается в реабилитации. Если по медицинским показаниям нуждается в сопровождении, взять с собой сопровождающее лицо. Могут находиться у нас они около 30 дней. Если пожелают, могут разделить на два раза – по 15 дней. Бесплатное пребывание, комфортные условия, домашняя обстановка.
Подробности в видео.