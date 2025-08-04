Рекреационные зоны и спортивные площадки – как обновили реабилитационный центр «Росток»

Некоторых белорусов называют людьми с ограниченными возможностями из-за медицинского диагноза, но многие из них не считают себя особенными и ведут полноценную активную жизнь – занимаются творчеством, спортом, наукой и вносят вклад в общество. Преодолевать трудности помогает сила воли, поддержка близких и государства. Какие меры предпринимаются, чтобы люди с инвалидностью получали больше внимания и способов для самореализации? Как выстроена система пенсий и пособий? Где можно обеспечить особые образовательные потребности и кто должен позаботиться о том, чтобы после учебы выпускники получали гарантированное рабочее место?

Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, ведущая:

Действительно один из самых лучших, наверное, примеров [Центр социальной реабилитации, абилитации детей-инвалидов и инвалидов «Росток» – прим. ред.]. Современный комплекс. Но так было не всегда. «Росток» действительно пробивался с 2021 года и пережил разные времена. Так вот, как изменилась его жизнь после реконструкции?