«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

Марчел Рошка, обладатель Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:

Я думаю, что я заслужил это. Потому, что много лет я работал над собой и над своим голосом. Большое спасибо жюри за это решение. Я очень благодарен моим родителям. Я счастлив, что здесь, в Беларуси, я встретил много хороших людей. Вы – лучшие!