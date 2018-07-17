Прямой эфир

«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

17 июля 2018 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главная интрига «Славянского базара» разрешилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара» -1

Накануне в Витебске назвали имена победителей 27 Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Определить лидера в 2018 году было действительно непросто. Сразу два претендента на победу набрали одинаковое количество баллов.

Однако по решению жюри Гран-при конкурса получил представитель Румынии Марчел Рошка. 

«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара» -4

Марчел Рошка, обладатель Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск  2018»:
Я думаю, что я заслужил это. Потому, что много лет я работал над собой и над своим голосом. Большое спасибо жюри за это решение. Я очень благодарен моим родителям. Я счастлив, что здесь, в Беларуси, я встретил много хороших людей. Вы – лучшие!

«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара» -7

По традиции, победитель конкурса исполнителей эстрадной песни выступил на церемонии закрытия фестиваля, вместе с именитыми артистами. На сцену амфитеатра вышли Александр Малинин, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Руслан Алехно и другие любимые зрителями артисты, оставив зрителям незабываемые впечатления.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Марчел Рошка # Евгений Курчич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Румын Марчел Рошка стал обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре-2018»
16 июля 2018 19:39

Румын Марчел Рошка стал обладателем Гран-при конкурса молодых исполнителей на «Славянском базаре-2018»

«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия
16 июля 2018 17:16

«Славянский базар-2018» близится к завершению: главные интриги церемонии закрытия

«Всегда чувствую здесь себя как дома». Макс Барских пообещал нарисовать Витебск на своих картинах
16 июля 2018 17:16

«Всегда чувствую здесь себя как дома». Макс Барских пообещал нарисовать Витебск на своих картинах