«Я заслужил это». Первые эмоции обладателя Гран-при «Славянского базара»

Новости Беларуси. Главная интрига «Славянского базара» разрешилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Главная интрига «Славянского базара» разрешилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне в Витебске назвали имена победителей 27 Международного конкурса исполнителей эстрадной песни. Определить лидера в 2018 году было действительно непросто. Сразу два претендента на победу набрали одинаковое количество баллов.
Однако по решению жюри Гран-при конкурса получил представитель Румынии Марчел Рошка.
Марчел Рошка, обладатель Гран-при XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск – 2018»:
Я думаю, что я заслужил это. Потому, что много лет я работал над собой и над своим голосом. Большое спасибо жюри за это решение. Я очень благодарен моим родителям. Я счастлив, что здесь, в Беларуси, я встретил много хороших людей. Вы – лучшие!
По традиции, победитель конкурса исполнителей эстрадной песни выступил на церемонии закрытия фестиваля, вместе с именитыми артистами. На сцену амфитеатра вышли Александр Малинин, Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Руслан Алехно и другие любимые зрителями артисты, оставив зрителям незабываемые впечатления.