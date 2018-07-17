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«Тимати отдыхает по сравнению с моим сыном». Елена Яковлева высказалась о татуировках сына

17 июля 2018 14:34
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Часто дети звездных родителей становятся поводом для обсуждений в интернете. Несколько лет назад таким поводом стал сын актрисы Елены Яковлевой, известной по ролям в сериалах «Каменская», «Вангелия», «Склифосовский». Денис заполнил практически все свое тело татуировками.  

«Тимати отдыхает по сравнению с моим сыном». Елена Яковлева высказалась о татуировках сына -1

Фото: vk.com/id48372789

Елена Яковлева стала гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Она приехала в Беларусь, чтобы выступить со спектаклем «Территория любви». В большом интервью изданию «Комсомольская правда» актриса рассказала, как относится к забитому татуировками телу единственного сына. 

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Первую татуировку Денис сделал еще в подростковом возрасте. Это был портрет его собаки – Дика. Яковлева признается, что сейчас сын жалеет, что забил большую часть тела. Актриса мечтает, чтобы изобрели лекарство, которое безболезненно выводит татуировки. 

«Тимати отдыхает по сравнению с моим сыном». Елена Яковлева высказалась о татуировках сына -3

Фото: vk.com/id48372789

Как это ни странно, сейчас Денис работает воспитателем. Елена Яковлева рассказала, что в группе «были ребята из каких-то племен, где тату считается страшным грехом». Но Денису удалось найти общий язык с каждым ребенком. Он рассказывает детям истории о том, как набил свои тату и о том, как сейчас об этом жалеет.  

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В начале месяца Елена Яковлева посвятила сыну пост на своей странице в Instagram. Публикация растрогала подписчиков актрисы. 

«Мой единственный, мой любимый, мой прекрасный СЫН, спасибо, что ты есть у меня! Я всегда вместе с тобой! Пусть тебе будет интересно и радостно жить и пусть у тебя все задуманное получается! Пусть твоя Жизнь будет такой, как ты себе её намечал! Я рядом и я для тебя».

«Тимати отдыхает по сравнению с моим сыном». Елена Яковлева высказалась о татуировках сына -5

Фото: instagram.com/elena_yakovleva_official

# Звезды

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