«Тимати отдыхает по сравнению с моим сыном». Елена Яковлева высказалась о татуировках сына

Часто дети звездных родителей становятся поводом для обсуждений в интернете. Несколько лет назад таким поводом стал сын актрисы Елены Яковлевой, известной по ролям в сериалах «Каменская», «Вангелия», «Склифосовский». Денис заполнил практически все свое тело татуировками.

Первую татуировку Денис сделал еще в подростковом возрасте. Это был портрет его собаки – Дика. Яковлева признается, что сейчас сын жалеет, что забил большую часть тела. Актриса мечтает, чтобы изобрели лекарство, которое безболезненно выводит татуировки.

Елена Яковлева стала гостем фестиваля «Славянский базар» в Витебске. Она приехала в Беларусь, чтобы выступить со спектаклем «Территория любви». В большом интервью изданию «Комсомольская правда» актриса рассказала, как относится к забитому татуировками телу единственного сына.

Фото: vk.com/id48372789

Как это ни странно, сейчас Денис работает воспитателем. Елена Яковлева рассказала, что в группе «были ребята из каких-то племен, где тату считается страшным грехом». Но Денису удалось найти общий язык с каждым ребенком. Он рассказывает детям истории о том, как набил свои тату и о том, как сейчас об этом жалеет.

Не «оставайся один»: единственный сын актрисы Елены Яковлевой женился

В начале месяца Елена Яковлева посвятила сыну пост на своей странице в Instagram. Публикация растрогала подписчиков актрисы.

«Мой единственный, мой любимый, мой прекрасный СЫН, спасибо, что ты есть у меня! Я всегда вместе с тобой! Пусть тебе будет интересно и радостно жить и пусть у тебя все задуманное получается! Пусть твоя Жизнь будет такой, как ты себе её намечал! Я рядом и я для тебя».