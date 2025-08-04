В Минске преобразили порядка 770 дворов в 2025-м

Комфорт, чистота и яркое цветочное оформление. В Год благоустройства особое внимание – состоянию дорог, озеленению и обновлению придомовых территорий. Только с начала года в Минске преобразились порядка 770 дворов, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты занимаются установкой новых детских игровых комплексов. Обновляют дворовые проезды. Также в городе отремонтировано больше миллиона квадратных метров дорог. Это 65 % от плана. Отдельно проверяют состояние лестниц и тротуаров у входов в коммерческие объекты, чтобы исключить наличие поврежденных покрытий и ям. Силы направлены и на озеленение города: в Минске высадили более 170 тысяч кустарников и порядка 10 миллионов цветов.

Александр Раковщик, начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома:

Все мероприятия приближены к месту жительства людей. Так, в планах стоит реконструировать 1 033 двора, 780 контейнерных площадок, 210 новых детских площадок и спортивных, заменить более двух миллионов квадратных метров асфальта на улично-дорожной сети. Но в настоящее время в среднем около 70-75% этих работ уже выполнены. И они будут выполнены, и, я уверен, перевыполнены.

Большая часть запланированных работ по благоустройству уже выполнена. А ко Дню города для жителей и гостей столицы откроют новые зоны отдыха. По одной в каждом районе.