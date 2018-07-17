Коррупции стало меньше, а отчисления в бюджет растут. О чём говорили на встрече Александр Лукашенко и Юрий Сенько

Новости Беларуси. Рост поступлений в бюджет, борьба с коррупцией и оптимизация. Эти темы 17 июля стали основными на встрече Президента с председателем Государственного таможенного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко принял Юрия Сенько с докладом. Как рассказал глава ведомства, коррупции в последнее время стало меньше, а отчисления в бюджет – растут. За первое полугодие в республиканский бюджет поступило 4,6 миллиарда рублей платежей. Это на треть больше, чем в 2017. Результат дают, с одной стороны, оптимизация действий. При одних и тех же сроках и ресурсах проводится гораздо больше операций. С другой стороны, объемы растут за счет оживления международной торговли и транзитных потоков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У вас огромный пласт налогового администрирования. Что мы имеем от Таможенного комитета и особенно в динамике за 2016, 2017, 2018 год? Второй вопрос – ситуация в органах таможенного контроля. Какова там обстановка? Вы туда пришли с одной хорошей целью – навести порядок, потому что хватало у нас там проблем. Вы профессионал, специалист, на это и рассчитывал, что порядок будет наведен. Как там с правоохранителями?

К счастью, мы в последнее время все реже слышим о проявлениях коррупции в таможенных органах. Хотя я не исключаю, что это у нас еще не изжито. Но уже того, что было, наверное, нет. Хотелось бы надеяться. Поэтому, как обстоят, в двух словах, там дела по оптимизации органов таможенного контроля, таможенной службы и комитета вообще? Удалось ли нам выйти на тот уровень, который планировали? Мы даже небольшое сокращение планировали за счет объединения и оптимизации. Хотя, если честно говорить, особо в Таможенном комитете сокращать нечего. Это работающий орган, который приносит деньги, и мы постоянно там поджимали. Где надо было дополнительно вводить численность, мы ее не вводили с вами, ориентируясь на то, что есть. Как здесь у нас обстоят дела?

Президенту доложили также и о ходе оптимизации. Она продолжается. Так, с 1 января 2019 года таможня «Минск-2» войдет в состав региональной службы. Освободившихся сотрудников направят во внутренние пункты оформления и на границу, где осуществляется паспортный контроль. Напомним, таможенным службам передается часть функций пограничного контроля.