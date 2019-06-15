Солодуха, Поплавская и Хлестов рассказали, как выжить в жару

Нынешнее лето – испытание и для артистов. Как они справляются с жарой во время гастролей и концертов, рассказали в программе «Плюс-минус» Александр Солодуха, Ядвига Поплавская, Искуи Абалян и Алексей Хлестов.
Нынешнее лето – испытание и для артистов. Как они справляются с жарой во время гастролей и концертов, рассказали в программе «Плюс-минус» Александр Солодуха, Ядвига Поплавская, Искуи Абалян и Алексей Хлестов.
Алексей Хлестов, певец:
Насколько возможно дольше находиться дома, либо в помещении, где есть кондиционер. Ездить на велике, кстати, не вариант.
Корреспондент СТВ:
Пользуетесь климат-контролем? Такая жара на улице.
Александр Солодуха, заслуженный артист Республики Беларусь:
Никогда. Только открытые окна. Потому что горло берегу, связки. Я 13 лет прожил в Казахстане, Средняя Азия – там доходило до 40-45, поэтому 30-градусная в Беларуси меня не пугает. Пот градом идёт постоянно, да – и в гримёрке, и на сцене, на больших жарких концертах. Я мочу полотенце просто холодной водой. Один из сыновей, помощник, быстро выскакивает на сцену и выносит ко мне.
Искуи Абалян, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я, честно говоря, очень завидую артистам, нашим людям, у которых совершенно нет растительности на голове. Это так прекрасно: можно не пользоваться кондиционером – промокнул голову салфеточкой и всё прекрасно. На сцене вариантов нет – улыбаемся и машем. Стоишь, поёшь, от жары просто мокрый весь, по спине журчат ручьи – всё, как положено. Мы адаптированы к этому.
Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:
Аномальная жара, которая нас всех вдруг окутала – конечно, это всё нужно перенести. У каждого это индивидуально. Если есть возможность, облить руки холодной водой, если есть возможность, под душем или просто вот на себя линуть водички. Ведь всё зависит от нас самих.
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