Из-за сильного ветра в Минске на площади Победы погас Вечный огонь

Новости Беларуси. 4 июля в Беларуси снова оранжевый уровень опасности. В некоторых регионах солнце резко сменяет дождь и порывистый ветер. Именно непогода привела к тому, что на площади Победы в Минске на несколько минут погас Вечный огонь. Это заметили прохожие и сразу сообщили в соответствующие службы. Они сработали оперативно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Петрулевич, сотрудник службы аварийно-восстановительных работ:

Порывы ветра, сильный дождь. Из-за этого задувает Вечный огонь. Поэтому мы приехали, быстренько его разожгли. Природные катаклизмы. Это происходит, в принципе, с такими погодными условиями не один раз.