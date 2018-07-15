Прямой эфир

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале

15 июля 2018 17:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» удивляет каждый июль вот уже более 20 лет кряду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вы представляете, насколько сложно удивить журналиста, который работает на фестивале не один, не два и даже не три года подряд.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-1

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-3

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-5

Наша Яна Шипко – как раз из таких. И она готова рассказать, что особенного было на нынешнем фестивале.

XXVII «Славянский базар», а магия все та же!.. Афиши пестрят. Кажется, звездных имен хватило бы для выступлений на год вперед. Но все они здесь и сейчас. Каждый день, а скорее сутки, по несколько концертов. Встречать рассветы в Амфитеатре – витебская романтика и традиция.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-8

Ирина Аллегрова, народная артистка России:
Впечатления всегда о Беларуси самые светлые, хорошие.

Поймать звезду – любимый фестивальный квест для журналистов и поклонников. Басков едва пробился на свою же пресс-конференцию. Например, просили почитать рэп.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-11

Николай Басков о «Славянском базаре в Витебске»: «Будто ты приезжаешь в гости к близким родственникам»

Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»

Олег Газманов: Президент очень мудро поступил. Ничто так не развивает, как фестиваль

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-14

Чтоб таких мероприятий побольше было, чтобы существовало всю жизнь.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-17

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-19

И даже признанным мэтрам приходится поволноваться на витебской фестивальной сцене, в том числе театральной. За фестивальную историю она видела самых ярких звезд.

Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-22

Яна Шипко, корреспондент:
На «Славянском базаре» цвет настроения васильково-синий. Этот любимый цветок земляка Шагала сделали главным символом фестиваля. С тех пор он повсюду.

Ну а на фестивале в этом году не обошли тему малой родины. Витебск – моя малая родина, а «Славянский базар», как неотъемлемая ее часть, в сердце навсегда, вместе с васильком…

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-25

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-27

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-29

Конкурс молодых исполнителей – настоящая интернациональная культурная палитра. 

Участник из Казахстана переживает едва ли не больше всех. Утверждает, что фестивальные трансляции в его стране смотрят так же массово, как матчи мундиаля.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-32

Амре, финалист XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Казахстан):
Очень ценят этот конкурс, очень любят. И сейчас весь Казахстан наблюдает за тем, как я здесь выступаю.

Где еще услышишь, как напевает привязавшуюся мелодию сам Робертино Лоретти. Он в составе звездного жюри.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-35

И если у знаменитого итальянского тенора душа поет, то у Натальи Орейро сердце плачет.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-38

Наталья Орейро, член жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Уругвай):
Сложно быть в жюри. Каждая песня трогает сердце. Все поют очень хорошо. И я переживаю за каждого участника.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-41

Тем временем, белорусский участник, исполнив в финале мулявинскую «Крик птицы», взмыл в промежуточную тройку лидеров по итогам первого конкурсного дня.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-44

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-46

Об особой фестивальной атмосфере говорят в унисон. И если танцуют и поют, то вот так – всем залом. Балканский драйв от эпатажных оркестров Горана Бреговича и Эмира Кустурицы.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-49

Эмир Кустурица, кинорежиссер, музыкант (Сербия):
Это самая лучшая, самая красивая реакция людей, которые танцевали, которые любили то, что мы делали.

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-52

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-54

Под занавес у «Славянки» еще много аккордов на любой вкус – от Тимати до Мумий Тролля, от оперетты до шансона. Витебск отвечает за базар и продолжает удивлять!

Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале-57

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Наталья Орейро # Жерар Депардье # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»
15 июля 2018 17:24

Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»

Олег Газманов: Президент очень мудро поступил. Ничто так не развивает, как фестиваль
15 июля 2018 17:24

Олег Газманов: Президент очень мудро поступил. Ничто так не развивает, как фестиваль

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»
15 июля 2018 17:24

Жерар Депардье: «Мне понравился Витебск, как и вся Беларусь»