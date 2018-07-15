Всё, что осталось за кулисами «Славянского базара». Звёзды мировой величины говорят о нашем фестивале

Новости Беларуси. «Славянский базар в Витебске» удивляет каждый июль вот уже более 20 лет кряду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А вы представляете, насколько сложно удивить журналиста, который работает на фестивале не один, не два и даже не три года подряд.

Наша Яна Шипко – как раз из таких. И она готова рассказать, что особенного было на нынешнем фестивале. XXVII «Славянский базар», а магия все та же!.. Афиши пестрят. Кажется, звездных имен хватило бы для выступлений на год вперед. Но все они здесь и сейчас. Каждый день, а скорее сутки, по несколько концертов. Встречать рассветы в Амфитеатре – витебская романтика и традиция.

Ирина Аллегрова, народная артистка России:

Впечатления всегда о Беларуси самые светлые, хорошие. Поймать звезду – любимый фестивальный квест для журналистов и поклонников. Басков едва пробился на свою же пресс-конференцию. Например, просили почитать рэп.

Чтоб таких мероприятий побольше было, чтобы существовало всю жизнь.

И даже признанным мэтрам приходится поволноваться на витебской фестивальной сцене, в том числе театральной. За фестивальную историю она видела самых ярких звезд. Олег Меньшиков рассказал, почему ему было тяжело выступать перед публикой на «Славянском базаре»

Яна Шипко, корреспондент:

На «Славянском базаре» цвет настроения васильково-синий. Этот любимый цветок земляка Шагала сделали главным символом фестиваля. С тех пор он повсюду. Ну а на фестивале в этом году не обошли тему малой родины. Витебск – моя малая родина, а «Славянский базар», как неотъемлемая ее часть, в сердце навсегда, вместе с васильком…

Конкурс молодых исполнителей – настоящая интернациональная культурная палитра. Участник из Казахстана переживает едва ли не больше всех. Утверждает, что фестивальные трансляции в его стране смотрят так же массово, как матчи мундиаля.

Амре, финалист XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Казахстан):

Очень ценят этот конкурс, очень любят. И сейчас весь Казахстан наблюдает за тем, как я здесь выступаю. Где еще услышишь, как напевает привязавшуюся мелодию сам Робертино Лоретти. Он в составе звездного жюри.

И если у знаменитого итальянского тенора душа поет, то у Натальи Орейро сердце плачет.

Наталья Орейро, член жюри XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» (Уругвай):

Сложно быть в жюри. Каждая песня трогает сердце. Все поют очень хорошо. И я переживаю за каждого участника.

Тем временем, белорусский участник, исполнив в финале мулявинскую «Крик птицы», взмыл в промежуточную тройку лидеров по итогам первого конкурсного дня.

Об особой фестивальной атмосфере говорят в унисон. И если танцуют и поют, то вот так – всем залом. Балканский драйв от эпатажных оркестров Горана Бреговича и Эмира Кустурицы.

Эмир Кустурица, кинорежиссер, музыкант (Сербия):

Это самая лучшая, самая красивая реакция людей, которые танцевали, которые любили то, что мы делали.