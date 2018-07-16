Что было: Кубок под дождём/ Мамы-спортсменки/ Загадки Хельсинки

Кубок под дождем

Ярчайший чемпионат мира по футболу в России завершился в это воскресенье под проливным московским дождем и прорывом на поле активистов Pussy Riot в милицейской форме. Сегодня соцсети буквально трещат про все, что сопровождало финал и вручение наград. Надо признать, что насолить России во время мундиаля хотели многие. Владимир Путин рассказал, что в период чемпионата было нейтрализовано почти 25 миллионов кибератак и иных преступных воздействий на информационную инфраструктуру России. Несмотря ни на что первенство удалось со спортивной, организационной, идеологической и, думаю, с политической точки зрения. Это был великий, неожиданный и потому особо интересный футбол, за который болели и в Минске.

Вторая звезда оказалась на синих футболках французов по итогам странноватого финала. Вся статистика была на стороне хорватов, но забивали французы. Они практически не контролировали игру, однако смогли переломить ее ход благодаря индивидуальным успехам игроков и ошибкам противника. Но зря хорватские СМИ пишут о том, что удача была на стороне Франции. Мне кажется, что как раз в финале это была закономерность. А вот все продвижение Хорватии к финалу было отчасти спортивной удачей, которая строилась на их самоотверженном усердии. Взять хотя бы матч с Россией…

Для Франции это четвертый крупный трофей после Чемпионата мира 1998 года и Чемпионатов Европы 1984 и 2000 годов. Килиан Мбаппе стал первым 19-летним футболистом, который забил в финале Чемпионата мира после Пеле в 1958 году. Антуан Гризманн с 4 голами и 3 результативными передачами стал четвертым самым результативным игроком сборной Франции в турнирах после Платини (14), Фонтена (13) и Анри (12), сравнявшись с Зиданом (10). Ярчайший Дидье Дешам, который уже поднимал над головой кубок как игрок французской сборной 20 лет назад, теперь смог сделать это как тренер. Это величайшее счастье тренера. В честь Дешама и его футболистов сотрудники транспортных служб Парижа временно переименовали шесть известных станций метро.

Наши мамы-спортсменки

Немного о белорусском спорте и спортсменках. Наша пловчиха и красавица Александра Герасименя ждёт ребёнка. После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Александру спрашивали о том, собирается ли девушка в декрет. Герасименя не стала говорить ничего конкретного, но сказала, что если забеременеет, то сопротивляться не станет. Слава Богу, не сопротивлялась, ведь спорт спортом, а семья – это главное. Еще одна известная спортсменка-мама Виктория Азаренко в это воскресенье в финале Уимблдона сражалась в паре с Марреем, но проиграла в миксте. Кстати, шесть лет назад на корте Уимблдона дуэт Азаренко/Мирный завоевал золотые олимпийские медали. Закрывая спортивную тему нельзя не отметить сегодняшний прилет в Беларусь звезды мирового футбола Диего Марадоны. Самолет с легендарным аргентинцем приземлился в аэропорту Бреста, а вечером Марадона отправится на матч чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Все билеты на матч уже раскуплены. Это первый визит Диего в Беларусь в статусе председателя правления клуба «Динамо-Брест». Контракт был подписан два месяца назад, а что с удачей для клуба – посмотрим.

Символы и загадки встречи Путин-Трамп

Загадочная даже для политологов встреча Путина и Трампа сегодня прошла в Хельсинки. Состоялась она в Президентском дворце. Во времена Российской империи тут была резиденция русского царя. В 1915-м здесь побывал Николай II, а в 1990-м встречались президенты США и СССР Джордж Буш-старший и Михаил Горбачев. Случайность или намек – все гадают. Но важно не место, а результат. Мир не хочет второго Карибского кризиса.

Первые слова лидера России прояснили остроту вопроса: "Настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", – заявил Путин. Дональд Трамп подчеркнул, что весь мир давно заинтересован в хороших отношениях между Москвой и Вашингтоном. Для прессы американский президент пояснил, что разговор пойдет о торговле, военных вопросах (в том числе ядерном потенциале двух стран) и Китае. Открытая часть переговоров завершилась рукопожатием. Причем первым руку протянул Трамп.

Футбол звёзд и звёзды на футболе

Как ни крути, а итоги выходных и понедельника и заканчивать буду футболом. Более миллиона просмотров набрало видео, где супермодель и по совместительству посол Чемпионата мира по футболу 2018 Наталья Водянова показала, как ее семья болела, а затем и радовалась победе сборной Франции. Муж Натальи – французский бизнесмен, дети – ну полный интернационал, а сама Наталья – просто символ большого успеха и обаяния российской Золушки. Сайт СТВ включил этот эмоциональный ролик в ТОП самых зрелищных событий Кубка мира, которые привлекли внимание мировых СМИ и стали наиболее обсуждаемыми в социальных сетях. А еще в него вошли: «Дети самого известного болельщика в мире», «Нога Акинфеева», «История мексиканца, которого жена не пустила на чемпионат», «Симуляции Неймара», «Травля Федора Смолова», «Радость и эмоции французов в социальных сетях и стримах» и много других ярких моментов мундиаля. Смотрите, читайте…

Д.П.

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