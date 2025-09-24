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Германия начинает учения по переброске войск НАТО в страны Балтии

24 сентября 2025 07:44
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НАТО продолжает усиливать военную активность на восточных границах. Так, армия Германии начинает учения по переброске сил Альянса в страны Балтии. Об этом сообщили в Министерстве обороны ФРГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия начинает учения по переброске войск НАТО в страны Балтии-2

В маневрах будет задействовано около тысячи военнослужащих, сотни единиц бронетехники и вертолеты. Особенностью учений стало то, что для них даже мобилизуют и гражданских, в частности сотрудников экстренных служб, работников порта Гамбурга и ряда компаний. По сценарию балтийские республики якобы подверглись агрессии с Востока. Для их защиты необходимо срочно организовать массовую переброску военных, техники и вооружений к восточной границе НАТО через гамбургский порт. Маневры продолжатся до 28 сентября. 

В Латвии прошли масштабные антитеррористические учения.

# НАТО # Военные учения

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