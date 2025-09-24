ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября

Теперь официально! В Госпогранкомитет поступило уведомление Пограничной стражи Польши об открытии пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Произойдет это предстоящей ночью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:

В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Это автодорожные: «Брест» –Тересполь» и «Козловичи» – «Кукурыки», а также четыре железнодорожных пункта пропуска «Гродно» – «Кузница-Белостокская», «Берестовица» – «Зубки Белостокские», «Свислочь» – «Семеновка» и «Брест» – «Тересполь».

Напомним, пограничная эпопея, затеянная Варшавой началась 12 сентября. Пункты пропуска были закрыты якобы из-за начала союзного учения «Запад-2025». Их обещали открыть, как только оно закончится. Но вот пришлось ждать еще почти 10 дней с момента завершения маневров.