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ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября

24 сентября 2025 07:35
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Теперь официально! В Госпогранкомитет поступило уведомление Пограничной стражи Польши об открытии пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Произойдет это предстоящей ночью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября-2

Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси:
В Госпогранкомитет поступило официальное уведомление Пограничной стражи Республики Польша об открытии с часа ночи 25 сентября по белорусскому времени закрытых почти две недели назад пунктов пропуска на белорусско-польской границе. Это автодорожные: «Брест» –Тересполь» и «Козловичи» – «Кукурыки», а также четыре железнодорожных пункта пропуска «Гродно» – «Кузница-Белостокская», «Берестовица» – «Зубки Белостокские», «Свислочь» – «Семеновка» и «Брест» – «Тересполь». 

Напомним, пограничная эпопея, затеянная Варшавой началась 12 сентября. Пункты пропуска были закрыты якобы из-за начала союзного учения «Запад-2025». Их обещали открыть, как только оно закончится. Но вот пришлось ждать еще почти 10 дней с момента завершения маневров.

«Приезжают обычные люди. Как это связано с учениями?» – польский экс-судья о закрытии границы.

ГПК: поступило официальное уведомление об открытии белорусско-польской границы в ночь на 25 сентября-4

Таможенное оформление транспорта в автодорожных пунктах пропуска белорусская сторона решила начать заблаговременно, чтобы водители могли оперативно уезжать после открытия Польшей движения. К работе персонал приступит уже сегодня, 24 сентября, в 23:00. Заранее будут оформлять и железнодорожные составы для убытия на сопредельную сторону. Смены белорусских таможенников в пунктах пропуска укомплектованы и усилены для оформления максимально возможного количества следующих через границу ж/д транспорта, грузовиков, легковых авто и автобусов.

# Государственная граница Беларуси # Граница # Польша # Беларусь-Польша # Государственный пограничный комитет Республики Беларусь # Антон Бычковский

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