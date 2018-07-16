Прямой эфир

Белорусская пловчиха Александра Герасименя ждёт ребёнка

16 июля 2018 07:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Двукратная олимпийская вице-чемпионка по плаванию Александра Герасименя ждёт ребёнка.  

Как сообщает БЕЛТА, эту информацию подтвердила главный тренер сборной Беларуси Наталья Шоломицкая. Также она выразила надежду, что после рождения малыша Герасименя продолжит выступать в сборной.  

«То же самое, что спросить: за что ты любишь маму или папу»: как влюбилась в плавание Александра Герасименя  

После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Александру спрашивали о том, собирается ли девушка в декрет. Герасименя не стала говорить ничего конкретного, но сказала, что если забеременеет, то сопротивляться не станет.  

Романтика Рио: Гончаров-Горченок, Цуркин-Герасименя – белорусские пары, покорившие мир  

За свою карьеру спортсменка взяла золото на чемпионатах мира и Европы, а также два серебра на ОИ-2012 и бронзу на ОИ-2016.  

Летом прошлого года Александра Герасименя вышла замуж за Евгения Цуркина.  

Спортсмены сыграли свадьбу за пределами Минска – подробнее здесь.  

# Плавание # Александра Герасименя # Евгений Цуркин

Другие новости рубрики

Все новости
«Я до сих пор не верю, что он приедет»: брестские болельщики готовятся встречать Диего Марадону
16 июля 2018 07:00

«Я до сих пор не верю, что он приедет»: брестские болельщики готовятся встречать Диего Марадону

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт
16 июля 2018 06:50

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт

Первый финал Азаренко на Уимблдоне. Теннисистка в паре с Марреем проиграла в миксте
15 июля 2018 17:57

Первый финал Азаренко на Уимблдоне. Теннисистка в паре с Марреем проиграла в миксте