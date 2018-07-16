Белорусская пловчиха Александра Герасименя ждёт ребёнка

Новости Беларуси. Двукратная олимпийская вице-чемпионка по плаванию Александра Герасименя ждёт ребёнка.

Как сообщает БЕЛТА, эту информацию подтвердила главный тренер сборной Беларуси Наталья Шоломицкая. Также она выразила надежду, что после рождения малыша Герасименя продолжит выступать в сборной.

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После Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Александру спрашивали о том, собирается ли девушка в декрет. Герасименя не стала говорить ничего конкретного, но сказала, что если забеременеет, то сопротивляться не станет.

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За свою карьеру спортсменка взяла золото на чемпионатах мира и Европы, а также два серебра на ОИ-2012 и бронзу на ОИ-2016.

Летом прошлого года Александра Герасименя вышла замуж за Евгения Цуркина.