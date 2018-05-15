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«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»

15 мая 2018 22:26
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Новости Беларуси. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вступил в должность председателя правления брестского «Динамо».

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба. Футболист подписал контракт сроком на три года.

«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест». 

«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»-1

Фото: twitter.com/dynamobrest

К своим полномочиям Марадона приступит после окончания ЧМ по футболу в России.

Чуть позже станет известна дата проведения пресс-конференции с участием легендарного футболиста и представителей клуба. Она пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби.

На своей странице в Instagram Диего Марадона поблагодарил за оказанное доверие.

Диего Марадона:
Спасибо за доверие. Еще одно достижение.

«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»-4

Фото: twitter.com/dynamobrest

Также в официальном Twitter-аккаунте ФК «Динамо-Брест» были опубликованы «исторические фото» с футболистом и тренером.  

Информация о том, что Марадона может начать сотрудничество с брестским «Динамо» появилась несколько дней назад (читать далее).

# Футбол # Диего Марадона # Фотофакт

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