«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»

Новости Беларуси. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вступил в должность председателя правления брестского «Динамо». Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба. Футболист подписал контракт сроком на три года. «Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».

Фото: twitter.com/dynamobrest

К своим полномочиям Марадона приступит после окончания ЧМ по футболу в России. Чуть позже станет известна дата проведения пресс-конференции с участием легендарного футболиста и представителей клуба. Она пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби. На своей странице в Instagram Диего Марадона поблагодарил за оказанное доверие. Диего Марадона:

Спасибо за доверие. Еще одно достижение.

Фото: twitter.com/dynamobrest