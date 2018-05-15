«Исторические фото»: Диего Марадона стал председателем правления ФК «Динамо-Брест»
Новости Беларуси. Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона вступил в должность председателя правления брестского «Динамо».
Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте клуба. Футболист подписал контракт сроком на три года.
«Диего Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».
Фото: twitter.com/dynamobrest
К своим полномочиям Марадона приступит после окончания ЧМ по футболу в России.
Чуть позже станет известна дата проведения пресс-конференции с участием легендарного футболиста и представителей клуба. Она пройдет в Emirates Palace в Абу-Даби.
На своей странице в Instagram Диего Марадона поблагодарил за оказанное доверие.
Диего Марадона:
Спасибо за доверие. Еще одно достижение.
Фото: twitter.com/dynamobrest
Также в официальном Twitter-аккаунте ФК «Динамо-Брест» были опубликованы «исторические фото» с футболистом и тренером.
Информация о том, что Марадона может начать сотрудничество с брестским «Динамо» появилась несколько дней назад (читать далее).