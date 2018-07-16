Удачно приземлились. Белорусские десантники провели учения по прыжкам с парашютом на воду

Новости Беларуси. Полторы сотни белорусских десантников в очередной раз справились с задачей: после прыжка с парашютом совершили посадку на воду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Учения прошли в Пуховичском районе. Такой вид тренировок считается наиболее сложным. Основное отличие от обычного прыжка – в необходимости освободиться от системы парашюта непосредственно перед столкновением с водной поверхностью. Но профессионалы к такому испытанию физически готовы.