Прямой эфир

Удачно приземлились. Белорусские десантники провели учения по прыжкам с парашютом на воду

16 июля 2018 18:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полторы сотни белорусских десантников в очередной раз справились с задачей: после прыжка с парашютом совершили посадку на воду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Удачно приземлились. Белорусские десантники провели учения по прыжкам с парашютом на воду-1

Учения прошли в Пуховичском районе. Такой вид тренировок считается наиболее сложным. Основное отличие от обычного прыжка – в необходимости освободиться от системы парашюта непосредственно перед столкновением с водной поверхностью. Но профессионалы к такому испытанию физически готовы.

# Прыжок с парашютом # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей
16 июля 2018 18:08

Аграрии Минской области приостановили жатву из-за дождей

Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону
16 июля 2018 17:29

Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону

«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте
16 июля 2018 17:25

«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте