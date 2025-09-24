Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

«Последний раз на заседании Шанхайской организации сотрудничества Си Цзиньпин выдвинул очень правильную, своевременную инициативу по глобальному управлению», – подчеркнул Президент в рамках встречи и чуть позже конкретизировал, что инициатива зиждется на понятиях справедливости и равноправия. По факту это означает, партнерские отношения, где для двух сторон предпочтительно обсуждать и находить решения, не унижая тем самым друг друга.

Алена Дзиодзина, психолог: Чем ближе ключевые постулаты управления для двух стран, тем проще и прочнее выстраивается сотрудничество между ними. Взять, к примеру, отношения Беларуси с Китаем. Культурологически мы во многом разные, но в понимании сути вещей во многом похожи. Ориентация на сотрудничество и поднятие качества жизни своей страны не за счет удушения чужих интересов, а благодаря равноправной формуле отношений.

Алена Дзиодзина:

Кто хоть раз сталкивался с вежливым унижением, когда тебя улыбаясь ставят в худшие условия, тот хорошо понимает, почему страны с адекватным чувством собственного достоинства предпочтут партнерские отношения с китайцами.

«Замечательный и своевременный шаг, который понравился всем присутствующим на совещании. Как раньше у нас говорили, эта идея все больше овладевает умами в мире», – подметил Александр Лукашенко, имея возможность больше замечать, каким образом данная формула мира отзывается и в других. Ибо сложно себе представить, что, имея возможность выбора, между тем быть приниженным в межгосударственных отношениях или нет, предпочел путь позицию ниже.

Иначе бы не придумывалось столько причин, согласно которым та или иная страна соглашается на подобные отношения – красивая мина при довольно плохой игре, где по ходу процесса один из участников преднамеренно строит миф, что продолжает играть с позиции силы. «Мы можем», «мы так хотим», «мы обладаем такими ресурсами», в то время как по факту не могут, не обладают и, как результат, не хотят. Тем не менее все равно соглашаются.

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