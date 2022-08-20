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Первый дилерский центр МТЗ появился в Нижнем Новгороде

20 августа 2022 10:23
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Первый дилерский центр МТЗ торжественно открыли в Нижнем Новгороде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый дилерский центр МТЗ появился в Нижнем Новгороде-1

Российский регион давно нуждался в такой площадке. Большая часть тракторов, работающих на полях Нижегородской области, произведена в Беларуси. Потому интерес у партнеров был не только в поставках техники, но и в приобретении запчастей. Отметим, промышленность и сельское хозяйство – одни из триггеров развития сотрудничества между Беларусью и Нижним Новгородом. Наша страна занимает первое место среди внешнеторговых партнеров этого российского региона. В перспективе стороны намерены выйти на миллион долларов взаимного товарооборота.

# Беларусь-Россия # Экономика # Фотофакт

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