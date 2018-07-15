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Домрачева и Бьорндален в «Лужниках». Биатлонисты посетили финальный матч ЧМ-2018

15 июля 2018 15:14
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Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили финал чемпионата мира по футболу в Москве.

Фото со стадиона четырехкратная олимпийская чемпионка разместила на странице в Instagram.

Домрачева и Бьорндален в «Лужниках». Биатлонисты посетили финальный матч ЧМ-2018-1

Фото: instagram.com/dadofun

Спортсменка опубликовала три фото. На одном из снимков пара сфотографировалась с земляками Бьорндалена. Спортсменка отметила, что ей понравилась Москва.

Дарья Домрачева:
Встретили Улиных земляков! Футбол объединяет! Москва восхищает! 

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Домрачева и Бьорндален в «Лужниках». Биатлонисты посетили финальный матч ЧМ-2018-4

Также Дарья опубликовала фотографии со стадиона «Лужники», где за чемпионский титул сразятся Хорватия и Франция. На щеках у биатлонистов были нарисованы флаги Беларуси и Норвегии.

Дарья Домрачева:
С нетерпением ждем и надеемся на красивую игру, на смелую борьбу, на яркий футбол!

Домрачева и Бьорндален собираются в путешествие по Беларуси (читать далее).

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Фотофакт

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