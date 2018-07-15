Домрачева и Бьорндален в «Лужниках». Биатлонисты посетили финальный матч ЧМ-2018

Фото со стадиона четырехкратная олимпийская чемпионка разместила на странице в Instagram.

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили финал чемпионата мира по футболу в Москве.

Спортсменка опубликовала три фото. На одном из снимков пара сфотографировалась с земляками Бьорндалена. Спортсменка отметила, что ей понравилась Москва.

Также Дарья опубликовала фотографии со стадиона «Лужники», где за чемпионский титул сразятся Хорватия и Франция. На щеках у биатлонистов были нарисованы флаги Беларуси и Норвегии.

Дарья Домрачева:

С нетерпением ждем и надеемся на красивую игру, на смелую борьбу, на яркий футбол!