Домрачева и Бьорндален в «Лужниках». Биатлонисты посетили финальный матч ЧМ-2018

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили финал чемпионата мира по футболу в Москве.
Фото со стадиона четырехкратная олимпийская чемпионка разместила на странице в Instagram.
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален посетили финал чемпионата мира по футболу в Москве.
Фото со стадиона четырехкратная олимпийская чемпионка разместила на странице в Instagram.
Фото: instagram.com/dadofun
Спортсменка опубликовала три фото. На одном из снимков пара сфотографировалась с земляками Бьорндалена. Спортсменка отметила, что ей понравилась Москва.
Дарья Домрачева:
Встретили Улиных земляков! Футбол объединяет! Москва восхищает!
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Также Дарья опубликовала фотографии со стадиона «Лужники», где за чемпионский титул сразятся Хорватия и Франция. На щеках у биатлонистов были нарисованы флаги Беларуси и Норвегии.
Дарья Домрачева:
С нетерпением ждем и надеемся на красивую игру, на смелую борьбу, на яркий футбол!
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