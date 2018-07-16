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Как в Париже отмечали победу на ЧМ. Семь фото

16 июля 2018 08:28
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Новости Франции. 15 июля в Париже до поздней ночи отмечали победу сборной на чемпионате в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как в Париже отмечали победу на ЧМ. Семь фото-1

Ну а 16 числа на Елисейские поля привезут Кубок мира: возвращения трофея ждет вся страна. Необычным способом национальную команду поздравила администрация музея Лувра, «переодев» легендарную Мону Лизу в футболку сборной Франции.

Как в Париже отмечали победу на ЧМ. Семь фото-4

Впрочем, на фоне всеобщего ликования не обошлось без столкновений с полицией. Зачинщики беспорядков забрасывали всех бутылками и камнями, били витрины.

Как в Париже отмечали победу на ЧМ. Семь фото-7

Отмечены случаи ограблений магазинов, где продается символика чемпионата мира по футболу – правда, нападавшим отпор дали сами болельщики.

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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