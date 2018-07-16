Как в Париже отмечали победу на ЧМ. Семь фото

Новости Франции. 15 июля в Париже до поздней ночи отмечали победу сборной на чемпионате в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну а 16 числа на Елисейские поля привезут Кубок мира: возвращения трофея ждет вся страна. Необычным способом национальную команду поздравила администрация музея Лувра, «переодев» легендарную Мону Лизу в футболку сборной Франции.

Впрочем, на фоне всеобщего ликования не обошлось без столкновений с полицией. Зачинщики беспорядков забрасывали всех бутылками и камнями, били витрины.