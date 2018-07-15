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Президент Хорватии записала видеообращение к болельщикам из России перед финалом ЧМ

15 июля 2018 09:45
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Новости Хорватии. Колинда Грабар-Китарович – президент Хорватии – записала обращение к болельщикам из России.

30-секундный ролик был опубликован на странице Грабар-Китарович в Facebook.

Колинда Грабар-Китарович:
Здравствуйте, российские болельщики! От имени хорватских болельщиков спасибо России за сердечный прием. Вы прекрасные хозяева. Сегодня болейте за Хорватию. Давайте радоваться вместе! Спасибо, Россия!

Президент Хорватии записала видеообращение к болельщикам из России перед финалом ЧМ -1

Фото: facebook.com/KolindaGrabarKitarovic

Президент Хорватии будет присутствовать на финальной игре сборной. Ранее Грабар-Китарович уже посещала игры национальной команды в 1/4 и 1/8 финала.

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Сборная Хорватии впервые вышла в финал мундиаля. Ранее лучшим достижением команды являлось третье место на турнире двадцать лет назад – в 1998 году. Если Хорватия победит в финале в нынешнем году, то станет девятой сборной, которой удалось стать чемпионом мира.

Матч Хорватия – Франция состоится 15 июля в 18:00.

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# Чемпионат мира по футболу # Колинда Грабар-Китарович # Фотофакт

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