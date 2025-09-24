В тюрьме на юге Эквадора вспыхнули жестокие беспорядки – есть жертвы

В тюрьме на юге Эквадора вспыхнули жестокие беспорядки, в результате которых, по данным местной полиции, погибли 14 человек и еще 14 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столкновения произошли между заключенными и сотрудниками сил безопасности. Сообщается, что преступники открыли огонь и бросили взрывчатку, в том числе гранаты, убив охранника и взяв в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Во время бунта некоторым заключенным удалось сбежать, но 13 из них уже задержаны. Примерно за 40 минут правоохранительные органы восстановили контроль над учреждением.