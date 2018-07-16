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Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт

16 июля 2018 06:50
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Новости России. Сборная Франции – триумфатор чемпионата мира по футболу. Главный трофей планетарного первенства вернулся к французам спустя 20 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт-1

За драматичной и, безусловно, яркой игрой следили более 80 тысяч болельщиков на стадионе «Лужники» и миллиарды зрителей во всех уголках мира. По личному приглашению Владимира Путина финальный матч мундиаля посетил и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт-4

На трибунах присутствовали и другие высокие гости, в том числе президенты и главы правительств многих государств. Среди них – лидеры России, Франции, Хорватии. В перерыве между таймами политики использовали возможность пообщаться в неформальной обстановке.

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт-7

Но все же большой футбол был основной темой вечера. Внимание всех без исключения было приковано к борьбе на газоне «Лужников». Глава нашего государства неоднократно признавался, что является поклонником футбола и внимательно следит за всеми событиями на чемпионате.

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт-10

Как рассказала пресс-секретарь белорусского лидера, фаворита у Александра Лукашенко не было – президент болел за красивый и результативный футбол.

Неформальное общение президентов во время матча Франция-Хорватия: фотофакт-13

Таким и вышел матч Франция-Хорватия. Еще до финального свистка чемпионата мира по футболу в России мировые СМИ назвали его лучшим в истории – в плане организации, в количестве футбольных сюрпризов и рекордов, в том числе по посещаемости.

# Чемпионат мира по футболу # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Эммануэль Макрон # Колинда Грабар-Китарович # Фотофакт

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