Когда Александра Герасименя уйдёт в декрет?

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Вы знаете, Ваши коллеги, принцессы белорусского спорта – Домрачева, Азаренко – отправились в декретный отпуск. И мне сложно не задать Вам этот вопрос. Вы же, наверное, что-то просчитываете на следующий сезон

Александра Герасименя, бронзовый призёр Олимпийских игр 2016 года в плавании на дистанции 50 метров вольным стилем:

Как я сказала, я пока буду готовиться к чемпионату мира и продолжаю свою спортивную карьеру. Если всё будет идти хорошо, почему бы не продолжать.

А по поводу декретного отпуска, опять-таки, как Бог даст.

Если получится, я не буду сопротивляться.

Ну, Вы в одном интервью сказали, что планируете замуж выйти?

Александра Герасименя:

Конечно, планирую

А жених в курсе? Что Вы планируете замуж выйти?

Александра Герасименя:

Конечно, собственно, он же мне и предложил