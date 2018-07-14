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Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото

14 июля 2018 15:26
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Виктория Азаренко вновь покоряет Уимблдон. Белоруска и британец Джейми Маррей вышли в титульный матч мэйджора – очередного турнира серии Большого шлема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без особых проблем они обыграли хозяев корта – Джей Кларка и Хэрриет Дарт.

Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото-1

Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото-3

В начале первого сета завязалась борьба, но после счета 2:2 белоруска и британец прибрали инициативу к своим рукам. Как итог, тандем праздновал успех в партии – 6:2.

Во втором сете казалось бы более молодые соперники должны были собраться. Но более опытные Виктория и Джейми своего уже не упустили. Победа и во второй партии с таким же счетом – 6:2.

Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото-6

Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото-8

Полуфинал получился для интернационального тандема лишь легкой прогулкой – Азаренко и Маррею хватило всего 56 минут для наглядной демонстрации своей силы. Примечательно также, что игру вела именно наша спортсменка. Финал микста состоится в воскресенье, 15 июля. 

Напомним, что корты Уимблдона счастливые для Азаренко. Именно здесь, в Лондоне, она стала олимпийской чемпионкой вместе с Максимом Мирным.

Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото-11

Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото-13

# Теннис # Виктория Азаренко # Фотофакт

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