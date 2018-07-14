Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото

Виктория Азаренко вновь покоряет Уимблдон. Белоруска и британец Джейми Маррей вышли в титульный матч мэйджора – очередного турнира серии Большого шлема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без особых проблем они обыграли хозяев корта – Джей Кларка и Хэрриет Дарт.

В начале первого сета завязалась борьба, но после счета 2:2 белоруска и британец прибрали инициативу к своим рукам. Как итог, тандем праздновал успех в партии – 6:2.

Во втором сете казалось бы более молодые соперники должны были собраться. Но более опытные Виктория и Джейми своего уже не упустили. Победа и во второй партии с таким же счетом – 6:2.