Азаренко и Маррей вышли в финал микста на Уимблдоне. Шесть важных фото
Виктория Азаренко вновь покоряет Уимблдон. Белоруска и британец Джейми Маррей вышли в титульный матч мэйджора – очередного турнира серии Большого шлема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Без особых проблем они обыграли хозяев корта – Джей Кларка и Хэрриет Дарт.
В начале первого сета завязалась борьба, но после счета 2:2 белоруска и британец прибрали инициативу к своим рукам. Как итог, тандем праздновал успех в партии – 6:2.
Во втором сете казалось бы более молодые соперники должны были собраться. Но более опытные Виктория и Джейми своего уже не упустили. Победа и во второй партии с таким же счетом – 6:2.
Полуфинал получился для интернационального тандема лишь легкой прогулкой – Азаренко и Маррею хватило всего 56 минут для наглядной демонстрации своей силы. Примечательно также, что игру вела именно наша спортсменка. Финал микста состоится в воскресенье, 15 июля.
Напомним, что корты Уимблдона счастливые для Азаренко. Именно здесь, в Лондоне, она стала олимпийской чемпионкой вместе с Максимом Мирным.