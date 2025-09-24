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Белорусские военнослужащие возвращаются с учения «Запад-2025»

24 сентября 2025 07:10
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Задачи выполнены. Из Российской Федерации в пункт постоянной дислокации прибыл очередной эшелон, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские военнослужащие возвращаются с учения «Запад-2025»-2

Это личный состав столичной механизированной бригады. Бойцы участвовали в учении «Запад-2025». Встретили военнослужащих традиционно тепло: с хлебом-солью и в сопровождении военного оркестра. 

Белорусские военнослужащие возвращаются с учения «Запад-2025»-4

Игорь Гегельский, командир 120-й механизированной бригады:
На учениях батальон показал высокие результаты, это отмечается в том числе и высшим руководством. В ходе марша каких-либо проблем не возникало. Организовано прибыл батальон и, соответственно, сейчас, после проведенных мероприятий приступит к разгрузке. В дальнейшем – совершение марша в пункт дислокации. После завершения учения – это обслуживание техники, перевод техники на сезонный режим эксплуатации. И батальон также принимать будет участие, представляться на комплексную проверку под руководством командующего войсками.

Танковые, мотострелковые воинские части, подразделения войск ПВО и беспилотной авиации в течение двух месяцев проходили подготовку в учебных центрах, перенимая передовой опыт у российских коллег. Полученные навыки успешно применены в ходе учения «Запад-2025». Российские военнослужащие, принимавшие участие в совместных стратегических маневрах, также убыли в пункты постоянной дислокации. 

# Военные учения # Вооруженные силы

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