«Я до сих пор не верю, что он приедет»: брестские болельщики готовятся встречать Диего Марадону

Новости Беларуси. Звезда мирового футбола – Диего Марадона – летит в Беларусь. Самолет с легендарным аргентинцем приземлится в аэропорту Бреста днем 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером Марадона отправится на матч чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Это его первый визит в Беларусь в статусе председателя правления клуба «Динамо-Брест». Контракт был подписан два месяца назад. Перед матчем Диего Марадона также даст пресс-конференцию для СМИ. Судя по ажиотажному спросу на билеты сегодняшнего матча (продали их за несколько дней до игры), болельщики тоже готовят аргентинцу теплый прием.