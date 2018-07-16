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«Я до сих пор не верю, что он приедет»: брестские болельщики готовятся встречать Диего Марадону

16 июля 2018 07:00
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Новости Беларуси. Звезда мирового футбола – Диего Марадона – летит в Беларусь. Самолет с легендарным аргентинцем приземлится в аэропорту Бреста днем 16 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вечером Марадона отправится на матч чемпионата Беларуси между брестским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Это его первый визит в Беларусь в статусе председателя правления клуба «Динамо-Брест». Контракт был подписан два месяца назад. Перед матчем Диего Марадона также даст пресс-конференцию для СМИ. Судя по ажиотажному спросу на билеты сегодняшнего матча (продали их за несколько дней до игры), болельщики тоже готовят аргентинцу теплый прием.

«Я до сих пор не верю, что он приедет»: брестские болельщики готовятся встречать Диего Марадону-1

Георгий Дорбуашвили, коллекционер футбольной атрибутики:
Я до сих пор не верю, что он приедет. Пока, как говорится, пальцами не пощупаем, не увидим, конечно, трудно в это верится. Будет прекрасно, чтобы он подольше здесь задержался.

# Футбол Беларуси # Георгий Дорбуашвили # Диего Марадона # Фотофакт

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