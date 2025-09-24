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Супертайфун «Рагаса» обрушился на Гонконг

24 сентября 2025 07:12
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Супертайфун «Рагаса», самый мощный тропический циклон в мире в 2025 году, обрушился на Гонконг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Супертайфун «Рагаса» обрушился на Гонконг-2

Сильный ветер обрывал ветви деревьев. Большие волны разбивались о берег на острове, где расположен международный аэропорт города. Более 700 авиарейсов отменены. Свою работу авиагавань приостановила на 36 часов. Синоптики прогнозируют сильные ветры и ливни, способные вызвать штормовые нагоны и повышение уровня моря до пяти метров в прибрежных районах. Жители низинных районов получили мешки с песком для укрепления домов. 

Жителей Филиппин эвакуировали из-за супертайфуна «Рагаса».

# тайфун # Природные катаклизмы

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