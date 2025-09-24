Детское ожирение! Как научить ребёнка правильно питаться – разговор с эндокринологом

В Беларуси каждый четвертый ребенок страдает от ожирения. Как это предотвратить и справиться с проблемой, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Отливанчик. Ольга Бурлакова, ведущая:

Тема актуальная. Почему борьбе с детским ожирением уделяется такое большое внимание?

Елена Отливанчик, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра:

Проблема в том, что 80 % детей с избыточной массой тела и ожирением становятся взрослыми с ожирением. Поэтому, безусловно, этому следует уделять внимание. Юрий Царев, ведущий:

Висцеральное ожирение не совсем заметно, и не у всех заметно. И родители даже не придают этому значение, даже не знают, что оно есть. А висцеральное ожирение опасно, потому что выделяет токсины, которые провоцируют воспалительные процессы в организме. Ребенок болеет, выглядя здоровым, а у него сладости, газировка, чипсы в школе. Что делать с детским питанием?