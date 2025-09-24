Детское ожирение! Как научить ребёнка правильно питаться – разговор с эндокринологом
В Беларуси каждый четвертый ребенок страдает от ожирения. Как это предотвратить и справиться с проблемой, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра Елена Отливанчик.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Тема актуальная. Почему борьбе с детским ожирением уделяется такое большое внимание?
Елена Отливанчик, заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического эндокринологического центра:
Проблема в том, что 80 % детей с избыточной массой тела и ожирением становятся взрослыми с ожирением. Поэтому, безусловно, этому следует уделять внимание.
Юрий Царев, ведущий:
Висцеральное ожирение не совсем заметно, и не у всех заметно. И родители даже не придают этому значение, даже не знают, что оно есть. А висцеральное ожирение опасно, потому что выделяет токсины, которые провоцируют воспалительные процессы в организме. Ребенок болеет, выглядя здоровым, а у него сладости, газировка, чипсы в школе. Что делать с детским питанием?
Елена Отливанчик:
Детское питание формируется не в школе, не в детском сану, а дома. Поэтому есть такое интересное выражение о том, что не стоит воспитывать своих детей, все равно они будут похожи на вас. Воспитывайте себя. Мама на уровне внутриутробного развития ребенка должна заботиться о его здоровье в первую очередь, как пример – своим питанием.
Основная задача родителей к тому моменту, когда ребенок будет делать выбор сам, воспитать правильное пищевые привычки у ребенка, приучить его правильно завтракать. Если ребенок хорошо позавтракал, его завтрак включал белки, жиры и сложные углеводы, он уже не будет голодным, и даже каких-то вредностей ему понадобится меньше.
Правда ли, что ожирение – наследственное заболевание, и как недосып сказывается на здоровье? Смотрите в видео.