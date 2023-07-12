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Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт

12 июля 2023 07:41
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Новости Беларуси. В атмосферу «Славянского базара» погружается Витебск. Первые главные звезды – участники детского музыкального конкурса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт-1

Сегодня, 12 июля, им предстоит исполнить эстрадную песню на родном языке. Накануне состоялась жеребьевка. Белоруска София Рустамова получила возможность открыть музыкальное состязание. 14-летняя исполнительница представит на суд жюри и зрителей композицию «Акрыляй» из репертуара Ирины Дорофеевой.

Во второй конкурсный день она выйдет на сцену под номером три. Как отметили судьи, все претенденты обладают прекрасными вокальными данными, так что шоу обещает быть эмоциональным и зрелищным. А главными критериями отбора станут артистизм и харизма конкурсантов.

Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт-4

Уже этим вечером на главной площадке – в Летнем амфитеатре – состоится первый вечерний концерт «Мир нашему дому». На сцене будет звездный состав: Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Руслан Алехно, Александр Солодуха и другие артисты.

# Славянский базар в Витебске-2023 # общество # Анатолий Ярмоленко # Алёна Ланская # Руслан Алехно # Александр Солодуха # Ирина Дорофеева # София Рустамова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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