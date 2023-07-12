Алехно, Солодуха, Ярмоленко. На «Славянском базаре» пройдёт первый вечерний концерт

Сегодня, 12 июля, им предстоит исполнить эстрадную песню на родном языке. Накануне состоялась жеребьевка. Белоруска София Рустамова получила возможность открыть музыкальное состязание. 14-летняя исполнительница представит на суд жюри и зрителей композицию «Акрыляй» из репертуара Ирины Дорофеевой.

Во второй конкурсный день она выйдет на сцену под номером три. Как отметили судьи, все претенденты обладают прекрасными вокальными данными, так что шоу обещает быть эмоциональным и зрелищным. А главными критериями отбора станут артистизм и харизма конкурсантов.