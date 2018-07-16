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С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018

16 июля 2018 11:34
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Новости Беларуси. Несколько часов назад олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала ещё два снимка с финала ЧМ-2018.  

На первом фото выдающейся белорусской спортсменке компанию составили Уле-Эйнар Бьорндален, Николай Гуляев.   

«Отдельное спасибо Дмитрию Губерниеву, Николаю Гуляеву, всему руководству Москвы за невероятный праздник футбола и возможность его посетить! Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом!», – написала белорусская биатлонистка в Instagram.  

Фанаты Домрачевой не упустили возможность сделать комплимент великим биатлонистам.  

«Вся страна дышала футболом!»,  

«Салют Великим!»,  

«Дашенька, ты красавица!»,  

«Да, финал получился результативным – голы на любой вкус!».  

С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018-1

Фото: instagram.com/dadofun  

На втором фото вместе с Дарьей и её мужем находятся Олег Меньшиков и Данила Козловский.  

«Плюс как бонус для нас – встреча с замечательнейшими и талантливейшими актёрами и режиссёрами. «Легенда 17» – фильм, который мы пересматривали вместе с Уле несколько раз. Здорово, что люди мира кино проникаются и вдохновляются большим спортом», – подписала снимок Домрачева.  

Без комментариев пользователей социальной сети публикация не осталась.  

«Пусть снимут фильм про вас с Уле. Могу посоветовать актёров на главные роли: они как раз в кадре»,  

«Четыре гения, четыре кумира на одной фотографии! Просто космос!»,  

«Столько талантов на одном фото»,  

«Какая компания. Все нами любимые».  

Днём ранее Дарья Домрачева разместила ещё несколько публикаций с финала ЧМ-2018.  

На одном из снимков – встреча Бьорндалена с земляками (подробнее здесь).  

# Чемпионат мира по футболу # калейдоскоп # Дарья Домрачева # Уле-Эйнар Бьорндален # Николай Гуляев # Дмитрий Губерниев # Олег Меньшиков # Данила Козловский

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