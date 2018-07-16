С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018

«Отдельное спасибо Дмитрию Губерниеву, Николаю Гуляеву, всему руководству Москвы за невероятный праздник футбола и возможность его посетить! Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом!», – написала белорусская биатлонистка в Instagram.

Новости Беларуси. Несколько часов назад олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала ещё два снимка с финала ЧМ-2018.

На втором фото вместе с Дарьей и её мужем находятся Олег Меньшиков и Данила Козловский.

«Плюс как бонус для нас – встреча с замечательнейшими и талантливейшими актёрами и режиссёрами. «Легенда 17» – фильм, который мы пересматривали вместе с Уле несколько раз. Здорово, что люди мира кино проникаются и вдохновляются большим спортом», – подписала снимок Домрачева.

Без комментариев пользователей социальной сети публикация не осталась.

«Пусть снимут фильм про вас с Уле. Могу посоветовать актёров на главные роли: они как раз в кадре»,

«Четыре гения, четыре кумира на одной фотографии! Просто космос!»,

«Столько талантов на одном фото»,

«Какая компания. Все нами любимые».

Днём ранее Дарья Домрачева разместила ещё несколько публикаций с финала ЧМ-2018.