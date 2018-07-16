С Козловским и Меньшиковым. Дарья Домрачева показала уникальное фото с финала ЧМ-2018
Новости Беларуси. Несколько часов назад олимпийская чемпионка Дарья Домрачева опубликовала ещё два снимка с финала ЧМ-2018.
На первом фото выдающейся белорусской спортсменке компанию составили Уле-Эйнар Бьорндален, Николай Гуляев.
«Отдельное спасибо Дмитрию Губерниеву, Николаю Гуляеву, всему руководству Москвы за невероятный праздник футбола и возможность его посетить! Чемпионат удался! Финал получился красивым! Чувствуется, как город дышал футболом!», – написала белорусская биатлонистка в Instagram.
Фанаты Домрачевой не упустили возможность сделать комплимент великим биатлонистам.
«Вся страна дышала футболом!»,
«Салют Великим!»,
«Дашенька, ты красавица!»,
«Да, финал получился результативным – голы на любой вкус!».
Фото: instagram.com/dadofun
На втором фото вместе с Дарьей и её мужем находятся Олег Меньшиков и Данила Козловский.
«Плюс как бонус для нас – встреча с замечательнейшими и талантливейшими актёрами и режиссёрами. «Легенда 17» – фильм, который мы пересматривали вместе с Уле несколько раз. Здорово, что люди мира кино проникаются и вдохновляются большим спортом», – подписала снимок Домрачева.
Без комментариев пользователей социальной сети публикация не осталась.
«Пусть снимут фильм про вас с Уле. Могу посоветовать актёров на главные роли: они как раз в кадре»,
«Четыре гения, четыре кумира на одной фотографии! Просто космос!»,
«Столько талантов на одном фото»,
«Какая компания. Все нами любимые».
Днём ранее Дарья Домрачева разместила ещё несколько публикаций с финала ЧМ-2018.
На одном из снимков – встреча Бьорндалена с земляками (подробнее здесь).