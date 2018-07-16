В Индонезии мужчины решили отомстить за смерть друга и перебили почти 300 крокодилов

Новости Индонезии. Жители индонезийского города Соронг убили всех крокодилов на местной ферме. Так они отомстили за смерть друга, который погиб от нападения рептилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После случившегося друзья мужчины отправились на крокодилью ферму, где убили почти 300 ее обитателей: от детенышей до двухметровых рептилий. Мужчины были вооружены ножами, топорами и дубинами.