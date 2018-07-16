Прямой эфир

В Индонезии мужчины решили отомстить за смерть друга и перебили почти 300 крокодилов

16 июля 2018 11:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. Жители индонезийского города Соронг убили всех крокодилов на местной ферме. Так они отомстили за смерть друга, который погиб от нападения рептилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индонезии мужчины решили отомстить за смерть друга и перебили почти 300 крокодилов-1

После случившегося друзья мужчины отправились на крокодилью ферму, где убили почти 300 ее обитателей: от детенышей до двухметровых рептилий. Мужчины были вооружены ножами, топорами и дубинами.

В Индонезии мужчины решили отомстить за смерть друга и перебили почти 300 крокодилов-4

Глава Агентства по сохранению живой природы заявил, что массовое убийство крокодилов нарушает закон о неприкосновенности частной собственности. Отмечается, что ферму содержал один из жителей Соронга с разрешения властей.

# Необычное # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150
16 июля 2018 11:13

Число жертв теракта на предвыборном митинге в Пакистане выросло до 150

Ученые: счастье оказывает влияние на продолжительность жизни
16 июля 2018 09:54

Ученые: счастье оказывает влияние на продолжительность жизни

Гигантский айсберг вызвал панику среди жителей Гренландии
16 июля 2018 09:44

Гигантский айсберг вызвал панику среди жителей Гренландии