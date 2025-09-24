Рыженков: Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества

Беларусь продолжит курс на развитие многополярности и многостороннего сотрудничества. Об этом министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил на мероприятии высокого уровня, которое было организовано китайской стороной в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства, инициатива глобального развития, а также другие идеи, предложенные для реализации в последние годы Председателем КНР Си Цзиньпином в сферах безопасности и глобального управления, наряду с инициативой «Один пояс – один путь», являются примером ответственного мирового лидерства.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

Особенно важно, что это лидерство проявилось в условиях международной нестабильности и неопределенности, вызванных кризисом западной либеральной системы. Все эти инициативы основаны на понимании: только совместными усилиями, только через формирование сообщества единой судьбы человечества можно справиться с глобальными вызовами и заложить основы справедливого многополярного мира. Беларусь продолжит этот курс, внося вклад в реализацию глобальных инициатив Китая и продвигая собственные предложения.

Максим Рыженков добавил, что Минск и Пекин последовательно выступают за многополярность, мир, развитие и многостороннее сотрудничество. В Нью-Йорке министр иностранных дел Беларуси также провел ряд встреч с коллегами из других стран. Переговоры были направлены на углубление торгово-экономического сотрудничества.