«Дети – это самое прекрасное, самое важное». Секреты счастья от супермамы и супермодели Натальи Водяновой

Новости Беларуси. Каково это, скучать по семье, не понаслышке знает супермодель Наталья Водянова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь она успевает помогать людям по всему миру.

Наталья Водянова, супермодель, актриса, филантроп:

Сначала, конечно, дети, семья. И когда я нужна семье или детям, я всегда там. И когда я в разъездах это дает такой положительный заряд. Когда ты помогаешь людям или делаешь какие-то светлые дела, ты получаешь от этого очень многое. Наталья Водянова в ПВТ: Развитие IT-бизнеса в Беларуси позволит привлечь инвесторов со всего мира

Вот и в Минск Наталья прилетела сразу с несколькими проектами. Ее внешность и мировая известность помогают привлечь внимание ко многим социальным проблемам.

Но главным остается – семья. О самом сокровенном Наталья поговорила с нашей съемочной группой.

Наталья Водянова:

Традиции – это просто важно для нас всех, как еще я могу передать детям свою культуру. Это те моменты, которые мы можем разделить вместе, и где мы действительно чувствуем, что мы семья.

Супермодель и супермама. 5 детей. Когда в 19 лет Наталья впервые стала мамой, признается, в мире моды это был нонсенс.