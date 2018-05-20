«Дети – это самое прекрасное, самое важное». Секреты счастья от супермамы и супермодели Натальи Водяновой

Новости Беларуси. Каково это, скучать по семье, не понаслышке знает супермодель Наталья Водянова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь она успевает помогать людям по всему миру.
Новости Беларуси. Каково это, скучать по семье, не понаслышке знает супермодель Наталья Водянова, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ведь она успевает помогать людям по всему миру.
Наталья Водянова, супермодель, актриса, филантроп:
Сначала, конечно, дети, семья. И когда я нужна семье или детям, я всегда там. И когда я в разъездах это дает такой положительный заряд. Когда ты помогаешь людям или делаешь какие-то светлые дела, ты получаешь от этого очень многое.
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Вот и в Минск Наталья прилетела сразу с несколькими проектами. Ее внешность и мировая известность помогают привлечь внимание ко многим социальным проблемам.
Но главным остается – семья. О самом сокровенном Наталья поговорила с нашей съемочной группой.
Наталья Водянова:
Традиции – это просто важно для нас всех, как еще я могу передать детям свою культуру. Это те моменты, которые мы можем разделить вместе, и где мы действительно чувствуем, что мы семья.
Супермодель и супермама. 5 детей. Когда в 19 лет Наталья впервые стала мамой, признается, в мире моды это был нонсенс.
Наталья Водянова:
Для меня это было очень естественно все. Я очень плотно участвовала в воспитании своей сестры. И вообще дети – это самое прекрасное, самое важное. Может быть потому, что у меня самой не было детства. По сути, мой заработок быть моделью, это такая постоянная игра в какое-то переодевание, в куклы. Где ты такая кукла Барби, которой у тебя не было в детстве.