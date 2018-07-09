За него воевали «Барселона» и «Реал». Килиан Мбаппе – настоящий подарок для сборной Франции

19-летний нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе был признан лучшим игроком одного из матчей 1/8 финала ЧМ-2018. Благодаря дублю форварда сборная Аргентины с их главной звездой Лионелем Месси покинула турнир. Французы вышли в четвертьфинал ЧМ-2018, а затем в полуфинал, где будут бороться за выход в финал в матче против Бельгии.

Фото: instagram.com/k.mbappe29

Можно сказать, спортивное будущее было предначертано Килиану Мбаппе. Он родился в семье футбольного тренера и профессиональной гандболистки. Благодаря поддержке отца, Мбаппе попал в одну из лучших футбольных академий страны – «Клерфонтен». В свои 13 лет Килиан мог подписать контракт с «Реалом». С детства его кумиром был Криштиану Роналду. Стены в комнате мальчика были увешаны плакатами с изображением португальца. Но клубную карьеру Мбаппе начал с команды «Монако». Больше фактов про Криштиану Роналду – здесь.

Фото: marca.com

Эден Азар, игрок сборной Бельгии:

Я очень уважаю Килиана за то, что он делает на поле в свои 19 лет. Это большая редкость для современного футбола. В будущем он должен получить «Золотой мяч». Хотя, на мой взгляд, он заслуживает его уже сейчас. В августе 2017 воспитанник Клерфонтена перешел в «Пари-Сен-Жермен». Еще во время игры в «Монако» за Мбаппе боролись самые знаменитые футбольные клубы – «Реал Мадрид» и «Барселона». Но высокие требования по зарплате и по сумме трансфера не устраивали испанцев.

Фото: instagram.com/k.mbappe29

Еще во время группового этапа ЧМ-2018 форвард показал свой профессионализм. Его гол вывел сборную Франции в плей-офф. Успешная игра с Аргентиной в 1/8 финала только подтвердила мастерство Мбаппе и помогла команде пройти дальше.

Фото: instagram.com/k.mbappe29

19-летний Килиан Мбаппе стал вторым после бразильца Пеле, кто совершил дубль в одном матче на ЧМ в молодом возрасте. Сам Пеле установил свое достижение 60 лет назад, когда ему было 17 лет. Пеле:

Поздравляю, Килиан. Теперь с этими двумя голами на чемпионате мира ты в компании великих! Удачи вам в других играх. Ну, кроме игры с Бразилией!

Фото: instagram.com/k.mbappe29

После матча в Казани молодой футболист признался, что ему очень приятно было повторить результат легендарного спортсмена. Для Мбаппе важно показать себя на чемпионате, потому что здесь он играет против лучших из лучших. Мбаппе оформил гол по пустым воротам и вывел сборную Франции в плей-офф ЧМ-2018 Донателло – так назвал нападающего партнер по команде Неймар – активно занимается благотворительностью. С 2017 года он сотрудничает с фондом Premiers de Cordees. Организация помогает детям с ограниченными возможностями заниматься спортом. С каждого матча Мбаппе переводит все премиальные на счет благотворительного фонда. Это около 20 тысяч евро.

Фото: instagram.com/k.mbappe29