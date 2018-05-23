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Диего Марадоне вручили майку «Динамо-Брест»: как прошла пресс-конференция в Абу-Даби

23 мая 2018 07:35
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На пресс-конференции в Абу-Даби Диего Марадона был официально представлен как новый председатель правления ФК «Динамо-Брест».

Футболист отметил, что для него это большая честь и что переезд в Беларусь откроет для него новые горизонты.

Слова Марадоны приводит издание The National.

Диего Марадона:
В моем сердце бьется мяч. Это новый вызов для меня. Мой путь от игрока до тренера, от тренера до председателя правления – это не то, чему можно научиться на собрании. У нас будут встречи с клубом, мы сделаем все возможное с «Динамо-Брест». Я хочу очень конкурентоспособную команду.

Диего Марадоне вручили майку «Динамо-Брест»: как прошла пресс-конференция в Абу-Даби-1

Фото: twitter.com/dynamobrest

Легендарный аргентинец на прошлой неделе подписал трехлетний контракт с белорусским клубом.

Диего Марадона также отметил, что хочет, чтобы команда и клуб развивались. И он не собирается запираться в кабинете, а планирует работать с командой на стадионе и посещать тренировки молодежи из академии «Динамо-Брест».

«Мы будем очень много работать, чтобы добиться этого. Другого пути, кроме тяжелой работы, нет».

Футболисту была вручена майка клуба под номером 10.

На минувших выходных брестское «Динамо» одержало победу в Кубке Беларуси‍.

«Вы сделали меня счастливым»: Марадона поздравил команду (читать далее).

# Футбол # Диего Марадона # Фотофакт

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