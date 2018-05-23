Диего Марадоне вручили майку «Динамо-Брест»: как прошла пресс-конференция в Абу-Даби

На пресс-конференции в Абу-Даби Диего Марадона был официально представлен как новый председатель правления ФК «Динамо-Брест».

Футболист отметил, что для него это большая честь и что переезд в Беларусь откроет для него новые горизонты.

Слова Марадоны приводит издание The National.

Диего Марадона:

В моем сердце бьется мяч. Это новый вызов для меня. Мой путь от игрока до тренера, от тренера до председателя правления – это не то, чему можно научиться на собрании. У нас будут встречи с клубом, мы сделаем все возможное с «Динамо-Брест». Я хочу очень конкурентоспособную команду.