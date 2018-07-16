Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону

Новости Беларуси. Слух о новой работе знаменитого аргентинца Диего Марадоны в Бресте за два месяца облетел буквально весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте
До сих пор не умолкают самые авторитетные английские, итальянские и другие медиа. О том, что к соседям пожалует легендарный аргентинец узнали и эти трое польских болельщиков из Варшавы. Безвиз в помощь и вот – заветные квитки уже на руках.
Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции
Мачей Дружыцки, болельщик (Польша):
Важен сам факт, что он приехал руководить вашим клубом. В Польше очень много об этом говорят. И это, конечно, хорошо для популярности «Динамо-Брест». Часто ездим в другие страны на стадионы. Но как только стало известно, что к вам приедет Марадона, долго не раздумывали.
Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?