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Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону

16 июля 2018 17:29
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Новости Беларуси. Слух о новой работе знаменитого аргентинца Диего Марадоны в Бресте за два месяца облетел буквально весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте

Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону-1

До сих пор не умолкают самые авторитетные английские, итальянские и другие медиа. О том, что к соседям пожалует легендарный аргентинец узнали и эти трое польских болельщиков из Варшавы. Безвиз в помощь и вот – заветные квитки уже на руках. 

Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции

Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону-4

Мачей Дружыцки, болельщик (Польша):
Важен сам факт, что он приехал руководить вашим клубом. В Польше очень много об этом говорят. И это, конечно, хорошо для популярности «Динамо-Брест». Часто ездим в другие страны на стадионы. Но как только стало известно, что к вам приедет Марадона, долго не раздумывали. 

Говорим Марадона, подразумеваем – футбол. Чего ждёт Брест от приезда легендарного аргентинца?

Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону-7

# Футбол Беларуси # общество # Мачей Дружыцки # Фотофакт

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