Поляки прибыли в Беларусь, чтобы увидеть Марадону

Новости Беларуси. Слух о новой работе знаменитого аргентинца Диего Марадоны в Бресте за два месяца облетел буквально весь мир, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «В таких номерах останавливаются вип-персоны». Показываем, где будет жить Марадона в Бресте

До сих пор не умолкают самые авторитетные английские, итальянские и другие медиа. О том, что к соседям пожалует легендарный аргентинец узнали и эти трое польских болельщиков из Варшавы. Безвиз в помощь и вот – заветные квитки уже на руках. Марадона может остаться жить в Бресте. Комментарий с пресс-конференции