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Срывая голос под ливнем. Как смотрели финал ЧМ-2018 в Минске

15 июля 2018 17:04
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Новости мира. Стадион «Лужники». Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция и Хорватия. Идет второй тайм. На матче присутствует Президент Беларуси – по приглашению российского коллеги.

Второй раз в истории. Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира 

Срывая голос под ливнем. Как смотрели финал ЧМ-2018 в Минске-1

Кажется, сегодня футбольным болельщиком стал даже тот, кто особо никогда этим видом спорта не увлекался. Подтверждение тому – фан-зона на Октябрьской площади в Минске. СТВ, конечно же, не осталось в стороне от спортивного праздника. Прямо сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Ярослав Писаренко. Сейчас он находится как раз в фан-зоне. 

Подробнее – в видеоматериале

# Чемпионат мира по футболу # Фотофакт

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