Срывая голос под ливнем. Как смотрели финал ЧМ-2018 в Минске

Кажется, сегодня футбольным болельщиком стал даже тот, кто особо никогда этим видом спорта не увлекался. Подтверждение тому – фан-зона на Октябрьской площади в Минске. СТВ, конечно же, не осталось в стороне от спортивного праздника. Прямо сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Ярослав Писаренко. Сейчас он находится как раз в фан-зоне.

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