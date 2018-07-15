Срывая голос под ливнем. Как смотрели финал ЧМ-2018 в Минске

Новости мира. Стадион «Лужники». Чемпионат мира по футболу. Финал. Франция и Хорватия. Идет второй тайм. На матче присутствует Президент Беларуси – по приглашению российского коллеги.
Второй раз в истории. Сборная Франции обыграла Хорватию и стала чемпионом мира
Кажется, сегодня футбольным болельщиком стал даже тот, кто особо никогда этим видом спорта не увлекался. Подтверждение тому – фан-зона на Октябрьской площади в Минске. СТВ, конечно же, не осталось в стороне от спортивного праздника. Прямо сейчас на прямой связи со студией наш корреспондент Ярослав Писаренко. Сейчас он находится как раз в фан-зоне.
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